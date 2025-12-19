Matrículas para a EJA 2026 seguem abertas até fevereiro na rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) está com matrículas abertas desde a última segunda-feira, 15, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1º semestre de 2026, na rede pública estadual. A iniciativa reforça o compromisso do governo com a inclusão educacional e a garantia do direito à educação para jovens e adultos que não puderam concluir os estudos na idade regular

A modalidade contempla as etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e representa uma nova oportunidade para que estudantes retomem a trajetória escolar e concluam a Educação Básica em 2026.

As matrículas estão sendo realizadas diretamente nas escolas estaduais, tanto na zona urbana quanto na zona rural, no período de 15 de dezembro de 2025 a 6 de fevereiro de 2026.

Para ingressar na EJA, é necessário atender aos critérios de idade mínima: 15 anos completos para o Ensino Fundamental e 18 anos completos para o Ensino Médio.

No ato da matrícula, os interessados devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar, se houver.

A EJA atende jovens, adultos e idosos, respeitando as diferentes trajetórias de vida e oferecendo condições para o crescimento pessoal, social e profissional dos estudantes.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

