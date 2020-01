Matrículas online para novos alunos da rede estadual começam nesta segunda

O Governo do Estado abriu nesta segunda-feira (6) as inscrições, via internet, para alunos que vão estudar nas escolas públicas do Acre.

São ofertadas quase 200 mil vagas em todo o estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação. O período se estende até a sexta-feira (10).

As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial do governo, CLICANDO AQUI.

Depois de efetuar o credenciamento online, os responsáveis devem validar os dados, no prazo de 13 a 17 de janeiro, com documentos pessoais originais e cópias deles e do estudante; comprovante de endereço; foto 3×4 e declaração da escola confirmando que o aluno está apto a etapa seguinte.

Aqueles alunos que já estudam em uma escola estadual e que desejam fazer a transferência para outra unidade de ensino dentro da rede podem solicitar a mudança entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Para esses estudantes, a confirmação da transferência deverá ser feita de 5 a 7 de fevereiro.

Para facilitar o processo da matrícula, ao acessar a plataforma, o responsável encontrará um tutorial, assim como a lista das escolas com vagas disponíveis, etapas e turnos. Para os estudantes que pertencem à rede pública estadual a rematrícula já está assegurada.

Comentários