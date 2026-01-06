Matrículas abertas para a EJA no Acre; prazo vai até 06 de fevereiro

Segue aberto até o dia 6 de fevereiro de 2026 o período de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede estadual de ensino do Acre. A inscrição teve início em 15 de dezembro de 2025 e é destinada a pessoas que não concluíram os estudos na idade regular.

A oferta contempla turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), a idade mínima exigida é de 15 anos para ingresso no Ensino Fundamental e de 18 anos para o Ensino Médio.

Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar, caso possuam. A orientação é que o público procure a escola estadual mais próxima para obter informações sobre vagas, turnos e procedimentos específicos.

A Educação de Jovens e Adultos é uma alternativa voltada à garantia do direito à educação para quem precisou interromper a trajetória escolar, possibilitando a retomada dos estudos e a conclusão da formação básica.

