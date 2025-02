Matador de facção” é condenado a quase 20 anos de prisão em novo júri popular no Acre

Saymon Wallace Fonseca do Nascimento, já condenado por outros crimes, foi sentenciado por homicídio qualificado; cúmplice foi absolvido por falta de provas.

Saymon Wallace Fonseca do Nascimento, conhecido como “matador de facção”, foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato do pedreiro Francisco Edislândio Machado, ocorrido em outubro de 2016. O júri popular, realizado na quarta-feira (19) no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, seguiu o entendimento do promotor Carlos Pescador, que pediu a condenação de Saymon por homicídio qualificado.

O crime aconteceu na madrugada de 10 de outubro de 2016, no bairro Bahia Nova, em Rio Branco. Segundo o promotor, Saymon havia roubado uma motocicleta e a emprestado para a vítima. No entanto, a polícia recuperou o veículo, o que teria motivado o assassinato. Francisco Edislândio foi morto a golpes de faca por dois criminosos.

Durante o julgamento, o promotor destacou a alta periculosidade de Saymon, que já acumula quase 162 anos de prisão em outras condenações. Já o segundo réu, Jorge Wellington da Silva, foi absolvido por falta de provas.

Saymon confessou a autoria do crime e foi condenado por homicídio qualificado, com a agravante de ter modificado a cena do crime. A decisão do júri reforça a atuação do Ministério Público no combate à violência e à impunidade no estado.

A família da vítima espera que a condenação traga justiça e sirva como alerta para outros crimes violentos na região.

