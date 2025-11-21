“Mata Rindo” é condenado a mais de 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado em Rio Branco

O Sicoob realizou, nos dias 12 e 13 de novembro, a sexta edição do Pense Sicoob, encontro bianual que reúne as principais lideranças da instituição para discutir temas estratégicos e orientar as prioridades de médio e longo prazo. A edição deste ano contou com mais de 800 participantes das cooperativas singulares, das cooperativas centrais e do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), além de autoridades, parceiros institucionais e especialistas convidados, fortalecendo o evento como o principal fórum de alinhamento estratégico da organização.

Com o tema “Conectando ideias que dão certo”, o encontro reafirmou o papel do Pense Sicoob como espaço de reflexão e alinhamento institucional, promovendo debates sobre as prioridades estratégicas do Sistema diante de um cenário financeiro cada vez mais competitivo e marcado por rápidas transformações tecnológicas e regulatórias. Na abertura, conduzida por Miguel Oliveira, presidente do Conselho de Administração do Sicoob, foi destacada a importância de fortalecer a integração entre as instâncias do Sicoob e de manter uma atuação alinhada às demandas futuras do mercado.

A programação contou com a participação do presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, que apresentou uma análise sobre o papel das cooperativas de crédito no fomento à inclusão financeira e na ampliação da concorrência no setor. Galípolo também abordou avanços regulatórios e tecnológicos, como a evolução do Pix e o desenvolvimento do Drex, sinalizando oportunidades relevantes para instituições que priorizam inovação e eficiência.

Outro destaque foi a palestra de Salim Ismail, autor do best-seller “Organizações Exponenciais”, que trouxe tendências globais sobre tecnologia, impacto social e modelos organizacionais adaptativos. Sua contribuição estimulou reflexões sobre como instituições cooperativas podem modernizar seus processos sem perder a essência de atuação orientada ao coletivo.

O diretor-presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada, apresentou uma visão abrangente dos avanços institucionais recentes, destacando a evolução do modelo de negócios, o fortalecimento da estrutura operacional, os movimentos de modernização e a ampliação da presença nacional. Almada ressaltou a importância de um crescimento sustentado por planejamento, responsabilidade e foco na geração de valor aos cooperados.

Ao longo dos dois dias, as lideranças do Sicoob participaram de discussões sobre temas fundamentais para o futuro da instituição, como inovação, governança, gestão de riscos, transformação digital, sustentabilidade, negócios e experiência do cooperado. As reflexões geradas nas câmaras temáticas contribuíram para consolidar entendimentos e perspectivas que subsidiarão o planejamento estratégico dos próximos anos e outras iniciativas institucionais prioritárias.

O Pense Sicoob se consolidou como um ambiente de reflexão estratégica e troca de experiências entre as lideranças da instituição. As discussões realizadas ao longo do encontro fortalecem a capacidade do Sicoob de planejar seus próximos ciclos com visão integrada, foco no cooperado e atenção constante às transformações do setor financeiro.

