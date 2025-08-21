Brasil
Mastercard bloqueia cartão de crédito de Moraes e BB oferece Elo para transações nacionais
A Mastercard, empresa americana, bloqueou um cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão das sanções da Lei Magnitsky impostas ao magistrado pelo governo dos Estados Unidos. O Banco do Brasil, instituição em que o ministro tem conta, ofereceu a ele um cartão da bandeira Elo, que é nacional. As informações foram confirmadas pela Coluna do Estadão com pessoas a par do assunto do setor financeiro e do Judiciário.
O uso da bandeira Elo resolveria o problema de uso de cartão de crédito pelo ministro em território brasileiro. Mesmo assim, ele continuaria sem ter como usar o cartão em outro país porque, no exterior o serviço é oferecido em parceria com a operadora Discover, que é americana.
Procurado, o Banco do Brasil disse que não iria comentar. A legislação brasileira determina sigilo bancário e impede que as instituições forneçam qualquer informação sobre relacionamento com os clientes.
Nesta quarta-feira, 20, num evento sobre governança, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, afirmou que o banco, obedece a legislação brasileira e regulamentações globais de mais de 20 países onde atua. Também destacou que o banco “segue forte e robusto”.
“É muita falta de responsabilidade quando algum brasileiro vem colocar em xeque a solidez, a segurança e a integridade de uma empresa como o Banco do Brasil”, afirmou. “Que a gente não acredite em fake news. Que a gente não propague mentiras; que a gente combata essas mentiras, como servidores públicos que somos.”
Nesta semana, uma decisão do ministro Flávio Dino que, na prática, permitirá a Moraes recorrer ao próprio STF contra as punições do governo Donald Trump, provocou dúvidas nos bancos brasileiros sobre o que poderia ou não ser feito no relacionamento com Alexandre de Moraes.
Um dos representantes dos banqueiros afirmou à Coluna que a situação era “inédita, complexa, sensível e insolúvel”. O setor tem características peculiares, porque as relações dos bancos são globais, interligadas com o mundo, comerciais e contratuais.
Para além da preocupação de instituições privadas, como Itaú, Bradesco, BTG, que nesta semana viu suas ações derreterem na Bolsa um dia após a decisão de Dino, um dos interlocutores que conversaram com a Coluna observou que o Banco do Brasil, um banco público de capital aberto, por exemplo, tem operações nos Estados Unidos e que também ficaria numa situação complexa.
A indagação que fez foi a seguinte: “O que o BB faz se for acionado pela lista da Ofac (Office of Foreign Assets Control), órgão do Tesouro dos EUA, determinando prazo para encerrar uma conta? Dirá que está sujeito ao STF?”. A primeira resposta aparece agora com a confirmação de que o BB bloqueou a bandeira americana do cartão de crédito de Moraes na instituição.
Acre consolida protagonismo na adoção de tecnologias de ponta para segurança pública com primeiro voo do drone Harpia
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado
O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), alcançou um marco inédito na trajetória de modernização das forças de segurança, com a realização do primeiro voo do drone Harpia, sistema aéreo remotamente pilotado (Sarp) adquirido pelo governo do Estado junto à empresa Advanced Technologies Security e Defense (ADTech), em maio deste ano.
A operação, foi conduzida pelos agentes acreanos capacitados, Delmar Cavalcante, Frank Damaceno, Tarso de Souza e Wagner da Silva e marca o início da utilização operacional do Harpia. O voo ocorreu após a conclusão da primeira fase de capacitação dos pilotos e operadores, iniciada em 21 de julho, na sede da ADTech em São José dos Campos (SP). Com duração de oito semanas, o treinamento envolve aulas teóricas e práticas, abrangendo desde a regulamentação do uso de drones até a operação de sensores embarcados e softwares de controle.
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado, afirmando que é um momento histórico para o Acre. “A qualificação técnica dos nossos operadores e a incorporação de tecnologias de ponta como o Harpia colocam o estado em um novo patamar de atuação na segurança pública. Com o apoio de ferramentas avançadas, ampliamos nossa capacidade de resposta, monitoramento e proteção da população e do nosso patrimônio ambiental. A segunda aeronave representa mais um passo estratégico nesse processo, garantindo que o Acre continue na vanguarda da inovação na área da segurança”, afirmou.
Agora, os operadores estão oficialmente aptos a pilotar o Harpia e avançam para operações mais complexas, incluindo voos noturnos, uso de cargas úteis e sensores avançados, e missões de longa duração, fundamentais para ações de segurança pública e vigilância ambiental.
Segunda aeronave reforçará operações no interior do estado
No início de agosto, a Sejusp formalizou a aquisição de uma segunda unidade do Harpia, reforçando a parceria com a ADTech e ampliando a capacidade de cobertura aérea em todo o território acreano. A nova aeronave será integrada ao sistema já em operação e ficará baseada no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), atendendo a regiões estratégicas do interior do estado. A entrega da segunda aeronave está prevista para ocorrer entre o final de 2025 e o início de 2026, após a capacitação de uma nova turma de operadores.
MEC libera R$ 3,4 milhões para ampliar educação infantil em quatro municípios do Acre
Portaria autoriza recursos para 323 novas matrículas em creches e pré-escolas de Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá; investimento é adicional ao Fundeb
O Ministério da Educação (MEC) autorizou a transferência de R$ 3,4 milhões para a criação de novas turmas de educação infantil em quatro municípios do Acre. A portaria publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União beneficia Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá com recursos destinados a 323 novas matrículas de crianças de 0 a 5 anos.
Mâncio Lima receberá o maior repasse (R$ 2.585.997,48) para 242 novas vagas em creches públicas parciais. Marechal Thaumaturgo foi contemplado com R$ 412.477,59 para 41 matrículas, enquanto Porto Walter garantiu R$ 406.065,98 para outras 40 vagas. Tarauacá também integra a lista de municípios beneficiados, os valores específicos não foram detalhados na portaria SEB/MEC nº 115.
Os recursos, que são adicionais ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), podem ser utilizados em despesas de manutenção das turmas, incluindo custeio de pessoal e melhorias estruturais. A medida integra a política nacional de fortalecimento da educação básica e busca garantir que nenhuma criança fique fora da escola por falta de estrutura.
O investimento reforça o compromisso do governo federal com a expansão do acesso à educação infantil na região Norte, historicamente com os menores índices de atendimento nessa etapa educacional. Os municípios acreanos terão apoio financeiro para ampliar sua capacidade de atendimento à primeira infância.
Governo do Acre inicia descarte histórico de documentos públicos para modernizar gestão
Primeira eliminação de arquivos segue tabela de temporalidade aprovada por decreto; Secretaria de Obras é a pioneira no processo que combina eficiência e preservação da memória institucional
O governo do Acre deu início a um marco na modernização da administração pública ao autorizar oficialmente o primeiro descarte de documentos públicos estaduais. A ação, coordenada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), segue a Tabela de Temporalidade aprovada pelo Decreto nº 11.567/2024 e representa a implementação prática da Política de Gestão Documental instituída pela Lei nº 4.109/2023.
A Secretaria de Obras Públicas (Seop) será a primeira a executar o processo, eliminando exclusivamente documentos cujos prazos legais e administrativos já expiraram, enquanto preserva registros de valor histórico permanente. A iniciativa promete gerar economia de recursos públicos, sustentabilidade na destinação do papel e redução da massa documental acumulada nos órgãos estaduais.
Segundo Gleilce Araújo, diretora de Patrimônio da Secretaria de Administração (Sead), “esse processo representa um avanço significativo, pois assegura que o Estado cumpra sua responsabilidade administrativa com eficiência, ao mesmo tempo em que preserva a memória institucional”. A CPAD é composta por representantes da Sead, Secretaria da Fazenda, Casa Civil, Procuradoria-Geral e Controladoria-Geral do Estado.
A secretária adjunta de Gestão Administrativa, Keuly Costa, reforçou o simbolismo da medida: “Esse marco simboliza a consolidação de uma política sólida de gestão documental, representando um avanço significativo para a governança pública”. O processo ocorre com segurança e responsabilidade, garantindo transparência e modernização administrativa no Acre.
