Marquinhos Tibúrcio cobra expansão de cursos superiores no polo universitário de Brasiléia (UFAC) durante a 32ª Sessão
Presidente Marquinho Tibúrcio fez indicações para a UFAC e para a prefeitura, pedindo desde a construção de uma ponte rural até o reparo da iluminação de quadra esportiva
O presidente da Câmara de Vereadores de Brasiléia, Marquinho Tibúrcio (PP), usou a tribuna durante a 32ª Sessão Ordinária, na última terça-feira (14), para fazer uma série de pedidos formais a diferentes órgãos. As solicitações visam atender desde a demanda por educação superior até problemas de infraestrutura urbana e rural que afetam a população.
Em um dos apontamentos mais enfáticos, o vereador cobrou da reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) a criação de novos cursos no campus de Brasiléia inaugurado em novembro de 2015. Tibúrcio destacou a necessidade de novos cursos no Campus Fronteira, justificando que a região possui um setor agrícola forte e muitos jovens rurais buscam qualificação na área.
O parlamentar foi veemente ao solicitar a criação de novos cursos, com ênfase em Direito e Engenharia Agronômica. Tibúrcio justificou a demanda pela forte vocação rural do município e da região, argumentando que muitos jovens do campo almejam se profissionalizar na área agrícola sem precisar sair do estado.
“A expansão de cursos no Campus Fronteira do Alto Acre (Ufac), é crucial para o desenvolvimento de Brasiléia e para fixar nossos jovens aqui. Precisamos de cursos que dialoguem com a nossa realidade econômica, e a Engenharia Agronômica é um deles”, defendeu o vereador, destacando o papel da universidade como vetor de progresso local.
O pedido oficial que será encaminhado à reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino. O documento solicita a expansão com a criação de novos cursos superiores. Em sua justificativa, Tibúrcio destacou o potencial agrícola da região e a demanda de jovens que buscam qualificação profissional na área.
“Estamos formalizando este pedido à reitora Guida Aquino com a expectativa de que a UFAC possa atender essa necessidade crucial para nosso desenvolvimento. A qualificação profissional é um dos pilares para o crescimento de nossa região”, afirmou o parlamentar.
O encaminhamento oficial à reitora da UFAC consolida a solicitação feita pelo vereador durante sua fala na tribuna, que agora seguirá os trâmites administrativos para análise pela instituição de ensino superior.
A indicação à Ufac foi um dos principais pontos da fala do presidente, que também direcionou outras demandas de infraestrutura à prefeitura, mas salientou que a educação é um pilar fundamental para o futuro do município. A expectativa é que a reitoria analise o pedido e avalie a viabilidade de atendimento à solicitação.
Na área de infraestrutura, uma das cobranças foi direcionada à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo do Município de Brasiléia (SEMOTUR). O parlamentar solicitou a construção de uma nova ponte na comunidade rural Belmonte. De acordo com a indicação, a estrutura antiga está interditada há cerca de 14 anos, o que causa transtornos e dificulta o acesso dos moradores.
Ainda para a SEMOTUR, o vereador fez outros dois pedios: o melhoramento com piçarramento (pavimentação com piçarra) no ramal da Eletra e a manutenção e conserto da iluminação pública da quadra poliesportiva do bairro Eldorado, localizada nas proximidades do prédio do SENAC.
Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras no Acre
Evento marca parceria da instituição com o Grupo Arasuper e ASAS
Com o objetivo de discutir o papel estratégico das frutas, legumes e verduras (FLV) na construção de cadeias produtivas sustentáveis e competitivas no Acre, o Sebrae realizará na segunda-feira (20), a palestra “FLV: Qualidade, Valor e Oportunidade na Cadeia Produtiva”, na sede da instituição, às 9h, em Rio Branco.
A palestra será ministrada pelo consultor especialista Evandro Dias e integra o evento “Conexão Produtiva Acre: Do campo ao mercado”, que tem como objetivo a conexão entre produtores locais e o Grupo Arasuper, parceiro desta iniciativa. Serão apresentados os principais desafios e oportunidades para o fortalecimento da produção regional, logística eficiente, valorização do produto e outros aspectos.
Este encontro reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional sustentável, é o que destaca a analista do Sebrae, Maysa Bezerra: “Nosso propósito é fortalecer estas cadeias produtivas [FLV], conectando produtores aos mercados. Quando valorizamos o que é local, impulsionamos o desenvolvimento sustentável e geramos novas oportunidades para quem vive do campo e faz a diferença na economia acreana”.
O evento é gratuito e marca o lançamento oficial do Projeto Encadeamento Produtivo, iniciativa do Sebrae em parceria com o Grupo Arasuper e apoio da Associação Acreana de Supermercado (ASAS).
As inscrições estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br. Para mais informações entre em contato no 0800 570 0800 ou acesse o Instagram @SebraenoAcre.
Serviço:
Data: 20 de outubro (segunda-feira)
Horário: 9h
Local: Sede do Sebrae (Av. Ceará, 3693, 7º BEC)
Saúde desmente novo caso suspeito de intoxicação por metanol em Rio Branco
Procon havia anunciado possível nova ocorrência, mas Sesacre confirmou que trata-se do mesmo caso já descartado anteriormente
Mais um caso suspeito de intoxicação por metanol foi anunciado na manhã desta quarta-feira (15) pela presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), Alana Carolina L. Maia Albuquerque, durante entrevista na Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ela, o órgão estava acompanhando o caso e adotando providências preventivas, embora a contaminação ainda não tivesse sido confirmada.
“Estão sendo feitas todas as verificações. Caso surja a confirmação, serão adotadas todas as providências dentro dos protocolos legais de segurança”, afirmou Alana. A presidente destacou que o Procon atua em parceria com órgãos estaduais e federais desde a repercussão nacional dos casos de intoxicação, com foco na orientação aos consumidores e na fiscalização de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.
Ela também mencionou a Operação Salu, deflagrada recentemente em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Ministério Público do Acre (MP-AC) e a Vigilância Sanitária, que já fiscalizou mais de 40 estabelecimentos no estado.
No entanto, horas após a declaração, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) desmentiu a informação de um novo caso suspeito. Em nota enviada à imprensa, a pasta informou que o episódio mencionado pelo Procon refere-se ao primeiro registro suspeito, já descartado após exames toxicológicos realizados pela Polícia Técnico-Científica do Acre.
“O governo do Acre, por meio da Sesacre e da Fundhacre, informou que o exame toxicológico realizado não detectou a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente de Rondônia internada em Rio Branco. Já em relação ao caso notificado envolvendo um paciente do sexo masculino, o exame clínico e a evolução do quadro permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. O paciente recebeu alta médica e se recupera bem em casa”, diz a nota.
O Procon/AC reforçou que os consumidores devem adquirir bebidas apenas em locais de confiança, verificar lacres e rótulos, exigir nota fiscal e procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais do órgão: Disque Denúncia 151, telefone (68) 3223-7000 ou e-mail [email protected].
Após negar irregularidades em viaturas, RBTrans nomeia fiscais para aquisições de giroflex
Após negar publicamente qualquer irregularidade na sinalização das viaturas utilizadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), a autarquia publicou, nesta quarta-feira (15), uma portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) nomeando servidores para fiscalizar um novo contrato relacionado à instalação de sinalizadores visuais e acústicos, popularmente conhecidos como “giroflex”.
Entenda o caso:
RBTrans diz que viaturas sem equipamentos obrigatórios são provisórias
A medida, embora protocolar, ocorre em meio a questionamentos sobre a regularidade e padronização da sinalização em veículos oficiais da RBTrans. A nomeação acontece dentro do Contrato nº 5837/2025, firmado com a empresa PG Sinalização e Equipamentos de Segurança Ltda, especializada no fornecimento e instalação de sinalizadores.
De acordo com a Portaria publicada, o servidor Marcos do Nascimento Costa, atual coordenador da Divisão de Fiscalização de Transporte, foi designado como fiscal do contrato. Já o cargo de gestor do contrato será ocupado por Vanderley Rebouças dos Santos, chefe da Divisão de Sinalização de Trânsito. O assessor técnico Antônio Rerixon Vieira Rodrigues foi nomeado como gestor substituto. A publicação, assinada pelo superintendente Clendes Vilas Boas, também esclarece que os efeitos da portaria são retroativos a 11 de setembro de 2025, data a partir da qual os fiscais já devem considerar válida sua atuação.
