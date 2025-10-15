Marquinhos Tibúrcio cobra expansão de cursos superiores no polo universitário de Brasiléia (UFAC) durante a 32ª Sessão

Presidente Marquinho Tibúrcio fez indicações para a UFAC e para a prefeitura, pedindo desde a construção de uma ponte rural até o reparo da iluminação de quadra esportiva

O presidente da Câmara de Vereadores de Brasiléia, Marquinho Tibúrcio (PP), usou a tribuna durante a 32ª Sessão Ordinária, na última terça-feira (14), para fazer uma série de pedidos formais a diferentes órgãos. As solicitações visam atender desde a demanda por educação superior até problemas de infraestrutura urbana e rural que afetam a população.

Em um dos apontamentos mais enfáticos, o vereador cobrou da reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) a criação de novos cursos no campus de Brasiléia inaugurado em novembro de 2015. Tibúrcio destacou a necessidade de novos cursos no Campus Fronteira, justificando que a região possui um setor agrícola forte e muitos jovens rurais buscam qualificação na área.

O parlamentar foi veemente ao solicitar a criação de novos cursos, com ênfase em Direito e Engenharia Agronômica. Tibúrcio justificou a demanda pela forte vocação rural do município e da região, argumentando que muitos jovens do campo almejam se profissionalizar na área agrícola sem precisar sair do estado.

“A expansão de cursos no Campus Fronteira do Alto Acre (Ufac), é crucial para o desenvolvimento de Brasiléia e para fixar nossos jovens aqui. Precisamos de cursos que dialoguem com a nossa realidade econômica, e a Engenharia Agronômica é um deles”, defendeu o vereador, destacando o papel da universidade como vetor de progresso local.

O pedido oficial que será encaminhado à reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino. O documento solicita a expansão com a criação de novos cursos superiores. Em sua justificativa, Tibúrcio destacou o potencial agrícola da região e a demanda de jovens que buscam qualificação profissional na área.

“Estamos formalizando este pedido à reitora Guida Aquino com a expectativa de que a UFAC possa atender essa necessidade crucial para nosso desenvolvimento. A qualificação profissional é um dos pilares para o crescimento de nossa região”, afirmou o parlamentar.

O encaminhamento oficial à reitora da UFAC consolida a solicitação feita pelo vereador durante sua fala na tribuna, que agora seguirá os trâmites administrativos para análise pela instituição de ensino superior.

A indicação à Ufac foi um dos principais pontos da fala do presidente, que também direcionou outras demandas de infraestrutura à prefeitura, mas salientou que a educação é um pilar fundamental para o futuro do município. A expectativa é que a reitoria analise o pedido e avalie a viabilidade de atendimento à solicitação.

Na área de infraestrutura, uma das cobranças foi direcionada à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo do Município de Brasiléia (SEMOTUR). O parlamentar solicitou a construção de uma nova ponte na comunidade rural Belmonte. De acordo com a indicação, a estrutura antiga está interditada há cerca de 14 anos, o que causa transtornos e dificulta o acesso dos moradores.

Ainda para a SEMOTUR, o vereador fez outros dois pedios: o melhoramento com piçarramento (pavimentação com piçarra) no ramal da Eletra e a manutenção e conserto da iluminação pública da quadra poliesportiva do bairro Eldorado, localizada nas proximidades do prédio do SENAC.

Relacionado

Comentários