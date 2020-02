“Agora que tu é conselheiro do governador, vai me pagar os R$ 50 paus?”

Luciano Tavares

O marqueteiro David Sento-Sé, da Companhia de Selva, famosa empresa de publicidadelocal, cobrou, via Facebook, o ex-deputado estadual Nelson Sales (PP) por uma dívida da campanha eleitoral de 2018 no valor de R$ 50 mil.

Sales foi candidato a deputado federal e obteve 9.165 votos.

Derrotado, ele foi premiado com um cargo de diretor no governo de Gladson Cameli com um salário de R$ 16 mil.

Nesta semana, Nelson Sales passou a integrar um conselho político cuja atribuição será assessorar o governador Gladson Cameli. O fato chamou a atenção de Sento-Sé que aproveitou para relembrá-lo da dívida.

“Ô Nelson Sales, agora que tu é do conselho político do Governador, vai me pagar os 50 paus?”, cobrou.

Procurado pelo Notícias da Hora, Nelson Sales reconheceu que deve a Companhia de Selva.

Ele afirmou que já conversou com o marqueteiro e que não é a primeira que é cobrado publicamente.

Nelson, porém, se diz incomodado pelo fato de David Sento-Sé usar o Facebook para cobrá-lo.

“Já é a segunda vez que ele faz isso. Eu vou pagar ele, sim, mas eu fiquei com muita dívida da campanha. Eu já disse isso a ele. Se ele quiser me ajuizar pode me ajuizar”, afirmou o ex-deputado.

