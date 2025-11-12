Marinha do Brasil promove curso de capacitação para tripulantes e aquaviários em Brasiléia

Ação reúne forças civis e militares em treinamento voltado à segurança e profissionalização da navegação fluvial

Nesta quarta-feira (12), a Marinha do Brasil, realizou o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP) e o Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 2, onde contou com a participação da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Defesa Civil municipal.

A capacitação contou com a participação de integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Exército Brasileiro, Defesa Civil de Brasiléia e da colônia de pescadores local.

O objetivo dos cursos foi aperfeiçoar o conhecimento técnico e operacional dos profissionais que atuam em embarcações, garantindo maior segurança, responsabilidade e eficiência nas atividades fluviais. Durante o treinamento, os participantes receberam instruções sobre normas de segurança, primeiros socorros, manuseio de equipamentos, navegação e legislação marítima.

De acordo com os organizadores, a iniciativa representa um importante avanço na valorização e qualificação dos trabalhadores das águas, fortalecendo a integração entre as instituições e promovendo o desenvolvimento sustentável e seguro da navegação nos rios do Acre.

Relacionado

Comentários