Marinha do Brasil adquire navio britânico HMS Bulwark e o rebatiza como Oiapoque
Embarcação será incorporada à frota em 2026 e terá papel estratégico em operações militares e humanitárias
A Marinha do Brasil confirmou a compra do HMS Bulwark, navio da Marinha Real Britânica, que passará a integrar a frota brasileira em 2026. Rebatizado como Navio-Doca Multipropósito Oiapoque, em homenagem ao município amapaense que marca a fronteira norte do país, o anúncio foi oficializado durante a feira internacional DSEI 2025, em Londres.
Com 176 metros de comprimento e capacidade para até 710 militares, o Oiapoque será o segundo maior navio da Esquadra brasileira. Projetado para transportar cargas, veículos e tropas, também terá papel em missões de ajuda humanitária, podendo levar hospitais de campanha, alimentos e medicamentos a regiões atingidas por desastres naturais. A embarcação atinge velocidade máxima de 34 km/h.
Segundo a Marinha, o nome escolhido simboliza a presença estratégica do Estado brasileiro na região Norte e reforça o compromisso com a defesa da Amazônia Azul — área marítima de relevância econômica e ambiental.
O processo de preparação da tripulação já está em andamento. Em setembro, 48 militares brasileiros viajarão ao Reino Unido para treinamento, e em novembro outros 44 serão capacitados. O navio será comissionado e transferido oficialmente para o Brasil em 2026, após a conclusão dos exercícios e simulações conjuntas.
Governo Lula faz ofensiva contra anistia e paga R$ 3,2 bilhões em emendas
Governo Lula pagou R$ 2,3 bilhões somente na terça, a maior liberação de recursos do Congresso em 2025 e a 9ª da série histórica
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acelerou o pagamento de emendas parlamentares durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente na semana das condenações. Desde o início da análise do caso na Suprema Corte, a liberação desse tipo soma R$ 3,2 bilhões, na tentativa de fortalecer o Planalto e conter a adesão do Centrão à proposta de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado.
Nesse sentido, o Executivo chegou a pagar R$ 2,3 bilhões somente na última terça-feira (9/9), quando o STF retomou o julgamento para o voto dos ministros. Segundo os dados da Transparência apurados pelo Metrópoles, esta foi a maior vazão de emendas em um único dia neste ano, marcado pela liberação a conta-gotas dos recursos.
Na série histórica, este é o 9º maior valor nominal liberado num único dia, desconsiderando a correção pela inflação. O recorde foi em 13 de dezembro do ano passado, quando o governo pagou R$ 5,8 bilhões. A expectativa é que o Planalto continue a irrigar as bases eleitorais dos parlamentares nos próximos dias, visando melhorar a disposição do Congresso para derrotar o projeto de anistia.
Dos R$ 3,2 bilhões em emendas pagas pelo governo nas duas semanas de julgamento, R$ 2,9 bilhões (91,3%) são de caráter individual. É o tipo de rubrica do Legislativo que tende a garantir retorno eleitoral e político aos seus autores. O restante corresponde a emendas remanescentes do antigo e do novo orçamento secreto: foram R$ 142 milhões (4,3%) de bancadas estaduais, R$ 80,8 milhões (2,4%) de comissões temáticas e R$ 60,2 milhões (1,85%) do relator do Orçamento.
Nos últimos dias, o governo sentiu que, de fato, há chances de o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautar a proposta em plenário. Uma ala do Centrão acompanha a oposição nessa iniciativa, enquanto outra quer votar o projeto para derrotá-lo de vez. Aliados de Lula querem garantir que esse segundo grupo seja maior que o primeiro e ajude a base governista a enterrar de vez qualquer chance de perdão a Bolsonaro.
A seca das emendas colaborou para algumas dificuldades e derrotas para o governo, como na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Planalto foi pego de surpresa com uma articulação da oposição com o Centrão, que derrotou os nomes do Planalto para a presidência e relatoria do colegiado.
A ideia do governo é fortalecer Hugo Motta, que tem resistência à anistia, para negociar a derrota do projeto com os líderes do Centrão. O presidente da Câmara enfrenta uma desconexão com o grupo político do qual sempre fez parte, o que tem dificultado o controle da pauta e das votações na Casa.
Prefeito Jerry Correia recebe produtores de café de Assis Brasil premiados no Qualicafé
Na manhã desta sexta-feira(12), o prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete dois produtores de Assis Brasil que se destacaram no Qualicafé 2025, concurso promovido pelo Governo do Estado por meio da SEAGRI. Os produtores Francisco das Chagas e Valderi da Silva estão entre os 15 melhores cafés do Acre, levando o nome de Assis Brasil para todo o estado.
A reunião contou com a presença do presidente da Câmara, Wendell Marques, dos vereadores Jurandir Araújo e Gilson Boiadeiro, além do representante do Emater, Marquinhos, e do gerente da SEAGRI em Assis Brasil, Wilker.
Durante o encontro, o prefeito parabenizou os produtores pelo reconhecimento e destacou que este resultado é fruto de um trabalho iniciado ainda em 2021, quando à frente da Secretaria de Agricultura estava o então secretário Valdemir, lembrado e agradecido pelo incentivo dado à cadeia produtiva do café.
“Esse resultado mostra que acreditar na produção de café em Assis Brasil foi o caminho certo. Desde o início da nossa gestão, já doamos milhares de mudas de café e adubos, além de garantir assistência técnica e apoio aos agricultores. Hoje vemos nossos produtores colhendo os frutos desse investimento”, afirmou o prefeito.
O prefeito reforçou ainda que este é apenas o começo e que a gestão, junto aos vereadores, continuará investindo no fortalecimento da cadeia do café, gerando mais emprego e renda para as famílias do município.
Os agricultores agradeceram o apoio recebido da Prefeitura, destacando a importância da doação de mudas, do acompanhamento técnico e de todo o suporte que possibilitou alcançar esse patamar de qualidade na produção.
TJAC mantém condenação de plano de saúde que se recusou a custear exame para paciente com câncer
Operadora foi condenada a pagar R$ 4 mil por danos morais e a custear ultrassom necessário para avaliação da doença; decisão considera que negativa foi “abusiva e ilícita”
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a condenação de uma operadora de plano de saúde que se recusou a cobrir um exame crucial para um paciente em tratamento oncológico. A empresa foi obrigada a pagar R$ 4 mil por danos morais e a custear o ultrassom necessário para avaliar a disseminação do câncer, conforme decisão unânime da corte.
O relator do caso, desembargador Júnior Alberto, classificou a conduta da operadora como “abusiva e ilícita”, ressaltando que a empresa não pode se sobrepor à indicação médica: “A recusa em autorizar um exame crucial para o acompanhamento de uma doença grave como o câncer gera, inegavelmente, angústia, aflição e temor”. A decisão confirmou a sentença da 2ª Vara Cível de Rio Branco, que havia julgado procedente a ação do consumidor.
A defesa da operadora alegou cerceamento de defesa, mas a tese foi rejeitada pelo tribunal. O desembargador destacou que a negativa ultrapassou o “mero aborrecimento”, agravando a vulnerabilidade de um paciente em tratamento. A empresa terá que arcar com os custos do exame e indenizar moralmente o consumidor.
