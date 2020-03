Durante o dia desta quarta-feira, dia 25, moradores das cidades de Brasiléia e Cobija/Bolívia, foram surpreendidos por militares da Marinha Boliviana, realizando rondas de barco pelo rio Acre, que faz a divisa entre os dois países.

Se tem relato que duas embarcações teriam sido abordadas e que tiveram seus motores apreendidos pela Marinha, fato esse ainda sem confirmação e se seriam de nacionalidade boliviana ou brasileira. O trabalho estaria acontecendo devido a fiscalização conforme Decreto emitido pelo governo boliviano, para proteger a fronteira do vírus Covid-19.

Todos sabem que a Bolívia está levando a sério o Decreto no país. As ordens de quarentena e recolher vem sendo executado à risca, ao ponto de cidadãos serem detidos após serem abordados fora do horário.

As imagens foram enviadas para o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, que por sua vez, iria entrar em contato com o comando do Exercito de Fronteira localizado na cidade de Epitaciolândia.

Coincidência ou não, durante o dia desta quinta-feira, dia 26, não foi registrado a presença de barcos navegando pelo rio Acre.

Comentários