Marina Silva une Bíblia e meio ambiente em entrevista: “Deus nos colocou no jardim para cultivar e guardar”
Ministra citou passagens do Gênesis, Deuteronômio e Levítico para defender que o domínio sobre a natureza deve ser exercido com cuidado, e não de forma predatória
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recorreu a passagens bíblicas para reforçar a importância da preservação ambiental durante entrevista ao professor Josué Alves, de São Paulo. Em suas reflexões, a ministra defendeu que a relação entre seres humanos e natureza deve ser guiada por princípios de cuidado e respeito, tal como descrito nas Escrituras.
“O domínio de Deus não é um domínio não amoroso, não cuidadoso. O domínio de Deus é um domínio amoroso e cuidadoso”, afirmou Marina, criticando a interpretação que justifica a exploração predatória.
“Já tem um viés que é puxar pro nosso interesse de querer comparar o domínio de Deus com o domínio dos homens”.
Ela destacou que, no livro de Gênesis, Deus colocou o homem no jardim “para cultivar e guardar”. “Ou seja, se você vai cultivar, cultive com cuidado, cultive com respeito, cuide”, explicou.
A ministra também mencionou exemplos de preceitos ambientais presentes na Bíblia, como a recomendação em Deuteronômio de não retirar a ave do ninho com os filhotes e a ordem de não derrubar árvores ao conquistar uma cidade. Além disso, citou o Levítico 25, que estabelece o ano do jubileu e o descanso da terra: “a terra também deve ter seu jubileu, seu descanso”.
A abordagem busca aproximar a agenda ambiental de bases religiosas, reforçando a ideia de que a sustentabilidade também é um mandato ético e espiritual.
Polícia Federal deflagra operação contra rede de imigração ilegal na fronteira do Acre com o Peru
Operação Milagros” cumpre mandados em Foz do Iguaçu (PR) e investiga grupo suspeito de facilitar entrada clandestina de estrangeiros e falsificar documentos
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação Milagros para investigar uma rede suspeita de facilitar a entrada irregular de estrangeiros pela fronteira do Brasil com o Peru, no Acre. A investigação começou após a interceptação de três migrantes em situação irregular pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) em Assis Brasil.
De acordo com a PF, a análise de objetos apreendidos com os migrantes revelou indícios de uma atuação organizada para criar rotas migratórias clandestinas, com falsificação de documentos e obtenção de vantagem econômica. Com base nas provas coletadas, a Justiça Federal expediu mandados de busca e apreensão em endereços de Foz do Iguaçu (PR).
As diligências visam coletar novos elementos para identificar outros envolvidos e elucidar a extensão das atividades ilegais.
A PF reforçou em nota seu compromisso com o “enfrentamento aos crimes transfronteiriços e à proteção da soberania nacional”, especialmente em áreas sensíveis como a faixa de fronteira amazônica. As investigações continuam em andamento.
Apenas 3,9% dos alunos do Acre concluem estudos com aprendizado adequado em português e matemática
Dados foram divulgados pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025 na última quinta-feira (26). Estado tem mais de 248 mil matrículas, mas enfrenta baixos índices de aprendizagem
O Acre possui 1.516 escolas, 10.826 professores e 248.340 matrículas na educação básica, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, da ONG Todos Pela Educação, divulgado na última quinta-feira (25).
No entanto, apesar da rede atender milhares de estudantes, os indicadores mostram que a qualidade da aprendizagem e a infraestrutura das instituições ainda são desafios urgentes.
A situação se agrava no âmbito do ensino médio, com menos de 4% dos alunos com desenvolvimento adequado em português e matemática no término dos estudos, o equivalente a pouco mais de 1,5 mil alunos. O número está abaixo da média nacional, que é de 4,5%.
Dos 248 mil alunos matriculados no Acre, 137.459 estão na rede estadual, 93.388 na municipal, 14.062 na rede privada e 3.431 em instituições federais.
Educação infantil
Na pré-escola, 82 de cada 100 crianças ingressam regularmente. O estado tem 645 escolas, 2.205 professores e 39.167 matrículas, sendo 94,7% da rede municipal.
Apesar do avanço no acesso, apenas 15,8% das escolas de educação infantil contam com parque infantil, um espaço importante para o desenvolvimento das crianças.
Distribuição de matrículas na educação infantil no Acre
Ensino fundamental
Nos anos iniciais (até o 5º ano), 86 de cada 100 alunos concluem até os 12 anos. Porém, só 37,5% apresentam aprendizagem adequada em português e matemática.
Atualmente, o Acre possui 1.142 escolas, 2.661 professores e 81.085 matrículas, sendo a maioria municipal (54,9%).
Distribuição de matrículas no ensino fundamental I no Acre
Já nos anos finais (até o 9º ano), a situação é ainda mais preocupante: apenas 12,5% dos estudantes têm aprendizado adequado em português e matemática.
O índice de conclusão até os 16 anos é de 76 em cada 100 alunos. São 662 escolas, 4.377 professores e 61.416 matrículas, sendo 82,6% estaduais.
Distribuição de matrículas no ensino fundamental II no Acre
A falta de estrutura é outro obstáculo. Somente 13% das escolas dos anos iniciais têm sala de leitura ou biblioteca, 11,8% contam com laboratório de informática e 6,7% dispõem de laboratório de ciências.
Ensino médio
Nos anos finais da educação básica, apenas 55 de cada 100 alunos concluem essa etapa até os 19 anos, e só 3,9% finalizam os estudos com aprendizado adequado em português e matemática.
O estado tem 293 escolas, 2.393 professores e 40.079 matrículas. A maioria das instituições pertence à rede estadual (89,2%).
Distribuição de matrículas no ensino médio no Acre
Em termos de infraestrutura, 25,6% das escolas oferecem laboratório de informática, 24,2% têm laboratório de ciências e 25,6% possuem quadra de esportes.
Rede e profissionais
Na docência, a rede estadual concentra o maior número de profissionais, com 5.823 professores, seguida pela municipal (4.695), privada (718) e federal (299).
Entre os gestores, são 883 municipais, 629 estaduais, 43 da rede privada e apenas 7 federais.
Estrutura básica
O levantamento também mostra problemas de infraestrutura em todas as etapas da educação básica no Acre. 15,8% das escolas não possuem banheiro, 36,1% não têm acesso à água potável e 85% não contam com rede de esgoto.
Em relação à energia elétrica, 36,7% das instituições não estão ligadas à rede. Além disso, quase metade das salas de aula (40,7%) não são climatizadas.
Com o apoio do governo, REM Acre transforma propriedade de Rio Branco em modelo de sustentabilidade na produção de leite
O REM Acre Fase II é financiado pela Alemanha e pelo Reino Unido e tem como objetivo reduzir o desmatamento, promover o desenvolvimento de baixo carbono e incentivar práticas que melhorem a produtividade sem abrir novas áreas de floresta
De um cenário de solo degradado, onde quase nada brotava, à produção diária de mais de 150 litros de leite. Essa é a história de Valdomiro Rufino Bento, proprietário do Rancho São Bento, em Rio Branco, pequeno produtor rural que abriu as porteiras de sua propriedade na última quarta-feira, 24, para receber a primeira visita técnica à Unidade Demonstrativa da Pecuária Diversificada Sustentável, da Cadeia Produtiva da Bovinocultura, das Missões de Monitoramento 2025. A ação integra o Programa REM Acre Fase II, que busca fortalecer a pecuária sustentável no estado.
“Quando cheguei aqui, tirava 40 litros de leite por dia. Hoje, consigo tirar mais de 150. Antes eu nem morava na propriedade, vivia de aluguel. Agora tenho minha casa aqui, fruto desse trabalho”, contou, emocionado, Valdomiro, que vê no leite não apenas sua principal fonte de renda, mas também a chance de conseguir independência e dignidade.
O REM Acre Fase II é financiado pela Alemanha e pelo Reino Unido e tem como objetivo reduzir o desmatamento, promover o desenvolvimento de baixo carbono e incentivar práticas que melhorem a produtividade sem abrir novas áreas de floresta. Além de apoiar agricultores familiares como Valdomiro, o programa também beneficia povos indígenas e comunidades tradicionais, sendo considerado referência mundial nos mecanismos de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal).
No caso de Valdomiro, os resultados são visíveis. A propriedade, de aproximadamente 10 hectares, recebeu insumos como calcário e fertilizantes, além de suporte técnico da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). O trabalho de recuperação das pastagens mudou completamente a paisagem: o que antes era terra seca e improdutiva, hoje é pasto verde, mesmo em pleno período de estiagem.
Segundo o técnico da Seagri, Jalceyr Pessoa, a propriedade se tornou exemplo de manejo sustentável: “Além de recuperar o solo, implantamos boas práticas que garantem o bem-estar dos animais e do produtor. O Valdomiro hoje ordenha com tecnologia, gastando menos tempo e garantindo mais qualidade. A fazenda virou referência, recebendo visitas de outros produtores que querem conhecer esse modelo”, explicou.
Para Valdomiro, o apoio recebido foi decisivo: “Um pequeno produtor não consegue caminhar sozinho. Esse incentivo nos dá esperança e vontade de continuar. O programa trouxe não só insumos, trouxe mais confiança ao meu trabalho. Hoje, vejo que minha produção se destaca até em comparação a propriedades maiores”.
Atualmente, a Cadeia Produtiva da Bovinocultura mantém 18 Unidades Demonstrativas em 16 municípios, beneficiando 325 produtores. Somente em 2025, já foram entregues mais de 360 toneladas de calcário e 95 toneladas de fertilizantes. Para 2026, a expectativa é que as unidades passem a contar também com sistemas de energia solar, tornando o processo ainda mais eficiente e sustentável.
A visita da comitiva internacional, com representantes do Reino Unido e do Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW), reforçou a importância do Acre como laboratório vivo de soluções de baixo carbono. Mais do que números, a experiência de Valdomiro mostra que o futuro da pecuária amazônica pode ser escrito de forma sustentável, unindo produção, preservação e dignidade no campo.
