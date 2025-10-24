Marechal Thaumaturgo cria auxílio de R$ 1 mil para fonoaudiólogos, psicólogos e nutricionistas

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, sancionou nesta sexta-feira, 24, a Lei nº 213/2025, que institui o auxílio de incentivo temporário à atuação no valor de R$ 1 mil mensais para fonoaudiólogos, psicólogos e nutricionistas contratados por tempo determinado pelo município. A medida foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (24).

O benefício será concedido aos profissionais selecionados por meio do processo seletivo simplificado Edital nº 003/2025/PMMT e terá caráter indenizatório e transitório, válido apenas enquanto durar o contrato temporário. O auxílio não será incorporado à remuneração, nem gerará direito a estabilidade, equiparação com servidores efetivos ou extensão a outros vínculos funcionais.

De acordo com a lei, o pagamento poderá ser feito de forma retroativa a 1º de agosto de 2025, data de início dos contratos dos profissionais, desde que respeitados os limites orçamentários e financeiros do município.

A nova lei também determina que o Executivo regulamentará os critérios operacionais para concessão e pagamento do auxílio por meio de decreto, no prazo de até 30 dias. As despesas serão custeadas com recursos do orçamento municipal, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relacionado

Comentários