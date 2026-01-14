Marcos Júnior é regularizado e tem presença certa no Galvez

O meia Marcos Júnior, uma das principais contratações do Galvez para a temporada de 2026, foi regularizado e tem presença certa na estreia do Campeonato Estadual. O Imperador enfrenta o São Francisco nesta quinta, 15, a partir das 19 horas, no Tonicão.

“O Marcos Júnior era a nossa única pendência. Teremos todo o elenco à disposição da comissão técnica”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Fechou preparação

O elenco do Galvez fechou a preparação para a estreia nesta quarta, no CT do Imperador. O técnico Maurício Carneiro deixou para divulgar os titulares somente no vestiário do Tonicão.

“Temos uma base dos amistosos, mas a definição vai ocorrer somente no dia do jogo”, afirmou Maurício Carneiro.Foto ASCOM/Galvez: Marcos Júnior é uma contratação importante para a temporada

