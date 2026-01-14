Cotidiano
Marcos Júnior é regularizado e tem presença certa no Galvez
O meia Marcos Júnior, uma das principais contratações do Galvez para a temporada de 2026, foi regularizado e tem presença certa na estreia do Campeonato Estadual. O Imperador enfrenta o São Francisco nesta quinta, 15, a partir das 19 horas, no Tonicão.
“O Marcos Júnior era a nossa única pendência. Teremos todo o elenco à disposição da comissão técnica”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Fechou preparação
O elenco do Galvez fechou a preparação para a estreia nesta quarta, no CT do Imperador. O técnico Maurício Carneiro deixou para divulgar os titulares somente no vestiário do Tonicão.
“Temos uma base dos amistosos, mas a definição vai ocorrer somente no dia do jogo”, afirmou Maurício Carneiro.Foto ASCOM/Galvez: Marcos Júnior é uma contratação importante para a temporada
Rio Acre permanece estável em Rio Branco e segue próximo da cota de alerta
Nível marcou 13,32 metros nesta quarta-feira (14); Defesa Civil mantém estado de atenção devido ao período chuvoso
O nível do rio Acre em Rio Branco permaneceu estável ao longo desta quarta-feira (14), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal com base na medição das 15h. O manancial marcou 13,32 metros, mantendo o mesmo patamar registrado desde as primeiras horas do dia.
De acordo com os dados oficiais, às 6h20 o rio estava em 13,32 metros, apresentando leve tendência de descida após marcar 13,36 metros na última aferição de terça-feira (13). Nas medições seguintes, realizadas às 9h, 12h e 15h, o nível permaneceu inalterado, sem variações significativas.
Apesar da estabilidade, a Defesa Civil segue em estado de atenção, já que o nível atual está a apenas 18 centímetros da cota de alerta, fixada em 13,50 metros. A cota de transbordamento do rio Acre em Rio Branco é de 14,00 metros.
Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado na capital acreana foi de 20,80 milímetros, fator que continua sendo acompanhado pelas autoridades devido ao potencial de influência no comportamento do rio. O coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, afirmou que o monitoramento segue de forma contínua, com atualizações regulares e atenção às previsões meteorológicas.
A Defesa Civil orienta a população ribeirinha a permanecer atenta aos comunicados oficiais e a buscar os canais de atendimento do órgão em caso de necessidade ou surgimento de situações de risco.
Independência faz o último trabalho antes da estreia no Estadual
Com um treino de bolas paradas nesta quarta, 14, no Marinho Monte, o Independência fez a preparação para a partida de estreia no Campeonato Estadual. O confronto diante do Santa Cruz será nesta quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão.
“Fizemos um bom período de preparação e vamos chegar em um bom nível para o jogo”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.
Somente no Tonicão
Ivan Mazzuia não vai divulgar os titulares do Independência após o treinamento.
“A equipe será confirmada somente 30 minutos antes do jogo. Ainda tenho dúvidas e esse é o momento de ter cautela e tomar a decisão correta”, avaliou o treinador.
Torneio de Vôlei Feminino da AABB com data definida e inscrições abertas
Será disputado nos dias 24 e 25 deste mês, no ginásio da AABB, o 1º Torneio de Voleibol Feminino da AABB. A competição terá a participação de equipes de Rio Branco, Senador Guiomard e Boca do Acre.
“Temos times confirmados, mas as inscrições ainda estão abertas. Vamos movimentar a abertura da temporada do vôlei com algumas das melhores equipes acreanas em quadra”, declarou a coordenadora do Torneio, Maria Luíza.
Apoios importantes
Segundo Maria Luíza, a competição tem o apoio do vereador Neném Almeida, Papelaria Globo, Sorveteria Zero Grau, Tapera Caça a Pesca, Bom Dia/Gazeta, FDUA e Bella Rio Branco.
