Março choveu mais que o esperado para o mês em todo o estado, diz Defesa Civil

É hora de dar a largada! A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoverá no dia 12 de abril, na Universidade Federal do Acre, a 1ª Corrida pela Saúde. A data foi escolhida estrategicamente em alusão a duas importantes comemorações: Dia Mundial da Educação Física e Dia Mundial da Saúde.

O evento foi idealizado como uma iniciativa de incentivo à prática esportiva e de conscientização sobre a prevenção de doenças e a promoção da qualidade de vida.

A ação é voltada para toda a população, incluindo (acadêmicos, servidores públicos, atletas amadores e profissionais). Ao longo do percurso serão disponibilizados postos de hidratação e apoio do Corpo de Bombeiros que utilizará o mangueirão para refrescar os participantes.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a importância do evento, “A 1ª Corrida pela Saúde é uma iniciativa que alia esporte e prevenção, incentivando hábitos saudáveis e reforçando a importância do cuidado com a saúde. Espero que esse evento inspire e conscientize as pessoas sobre a importância da saúde e do bem-estar. Que seja um grande sucesso e que todos aproveitem esse momento de integração e superação!”

A diretora de Vigilância em Saúde, Socorro Martins, convida toda a população para praticar atividades físicas. “Venham todos! Vamos começar com um alongamento, com o apoio da Academia da Saúde. Será um ótimo momento para iniciarmos a prática de atividades físicas e trazer isso para o nosso dia a dia. A população está convidada a participar junto com a Secretaria Municipal de Saúde nesse movimento pela saúde”, disse.

Como faço para participar da corrida?

As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do QR code disponível no card de divulgação ou diretamente pelo link: https://forms.gle/F5oUBwcji1SMgVzZ6. Os participantes deverão retirar a camiseta, na sede da diretoria de Vigilância em Saúde, localizada na Rua Coronel José Galdino, 704, no bairro Bosque.

Itinerário da corrida

Os participantes da corrida irão percorrer um trajeto sinalizado de 5 km, com início no Centro de Convenções da Ufac. Durante o percurso, serão disponibilizados seis pontos de hidratação: Centro de Convenções, Quiosque Encontros, Horta da Ufac, Bloco de Medicina Veterinária, Quiosque do Coco, com o encerramento novamente no Centro de Convenções.

