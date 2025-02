Márcio Parreiras avalia possíveis mudanças no Humaitá

O elenco do Humaitá vai treinar em dois períodos nesta quinta, 30, no campo do Airton, e o técnico Márcio Parreiras vai seguir realizando avaliações para o confronto contra o Galvez. O jogo vai ser realizado no domingo, 2, às 17 horas, na Arena da Floresta.

“Temos um grupo com muita qualidade. Os atletas estão respondendo bem e isso é importante”, comentou o treinador.

Disputa aberta

Com dois atletas para cada posição, a disputa segue aberta pela titularidade no Humaitá. O Tourão foi eliminado da Copa Verde e empatou na estreia do Estadual. A partida contra o Galvez ganhou ainda mais importância depois dos primeiros resultados.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários