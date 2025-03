Márcio Figueiredo vai definir lista para estreia somente na sexta

Última partida das quartas de final entre São Paulo e Novorizontino definirá os cruzamentos; confira as possibilidades

Placar

Com três dos quatro classificados definidos, o cenário da semifinal do Paulistão 2025 começa a tomar forma. Corinthians e Palmeiras, com a primeira e segunda melhores campanhas respectivamente, já sabem que jogarão a semifinal em casa, mas ainda não conhecem seus adversários. O Santos é o outro garantido, enquanto São Paulo e Novorizontino definem a última vaga nesta segunda-feira, 3.

Caso avance à final, o Timão fará o segundo jogo na Neo Química Arena, por já ter assegurada a primeira posição geral. O regulamento estabelece que a semifinal será disputada em jogo único da seguinte maneira: 1º x 4º e 2º x 3º, levando a conta a pontuação da primeira fase e também das quartas.

Jogos das quartas de final

Confira os confrontos das quartas de final:

1/3, às 20h30 – São Bernardo 0 x 3 Palmeiras (Estádio Primeiro de Maio)

2/3, às 18h30 – Corinthians 2 x 0 Mirassol (Neo Química Arena)

2/3, às 20h30 – Santos 2 x 0 Bragantino (Vila Belmiro)

3/3, às 20h – São Paulo x Novorizontino (Morumbi)

Pontuação dos clubes

Os pontos do mata-mata são somados aos da primeira fase. A lista de melhores campanhas até o momento está assim:

Corinthians (30 pontos)

Palmeiras (26)

Santos (21)

São Paulo (19)

Novorizontino (18)

Cenários da semifinal

A única certeza até o momento é que Corinthians e Palmeiras não se enfrentarão na próxima fase. Caso o São Paulo vença o Novorizontino no tempo normal, os confrontos serão: Corinthians (1º) x Santos (4º) e Palmeiras (2º) x São Paulo (3º)

Se o São Paulo passar nos pênaltis (com um empate com Novorizontino) a equipe tricolor terminará em quarto e enfrentará o Corinthians, com Palmeiras x Santos na outra semifinal. Em caso de classificação do Novorizontino, a equipe do interior também enfrentará o Timão.

As semifinais do Paulistão estão previstas para ocorrer em 9 de março (domingo), mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda confirmará as datas, horários e locais.

Maior campeão paulista com 30 taças, o Corinthians não conquista o título desde 2019, enquanto o Palmeiras é o atual tricampeão e pode igualar recorde do tetracampeão consecutivo do Paulistano que já dura 106 anos.

Quando será a estreia de Vitor Roque

A semifinal do Paulistão deve marcar a estreia do Vitor Roque pelo Verdão. O jogador que estava emprestado ao Real Betis deve chegar já está inscrito na FPF, deve iniciar os treinos nesta semana e estar à disposição do técnico Abel Ferreira.

O atacante que pertencia ao Barcelona custou 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), o que faz dele o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, superando seu colega Paulinho.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários