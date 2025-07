Márcio Ferreira vence 3ª etapa e assume liderança do Estadual a Master C

Márcio Ferreira (Time Honda) venceu nesse domingo, 6, na trilha do Calafate, a 3ª etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike. A vitória colocou o ciclista na liderança da categoria Master C com 52 pontos ao lado de Plácido Moreira. Marcos Fidelis é o terceiro com 49 pontos.

“Essa trilha do Calafate exige bastante na parte física. Foram 46 quilômetros de prova e com essa vitória chego a liderança ao lado do Plácido”, declarou Márcio Ferreira.

Luta pelo bi

Segundo Márcio Ferreira, uma das prioridades da temporada de 2025 é a conquista do bicampeonato.

“Faltam duas etapas para fechar o Estadual e agora é tentar evoluir na parte física para chegar no melhor nível no momento decisivo”, afirmou o atleta.

