O senador Marcio Bittar (MDB-AC) anunciou nesta quarta-feira (6) que será o relator do Orçamento Geral da União para 2021.

Roque de Sá/Agência Senado

A designação formal para o cargo deve ocorrer após a instalação dos trabalhos e da eleição da nova mesa da Comissão Mista de Orçamento (CMO), ainda sem data definida. A presidência do colegiado deve ficar com um deputado do Democratas (DEM).

Segundo Bittar, o Orçamento de 2021 será influenciado pela crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus. Ele destacou que será necessário “bom senso” para definir as prioridades nos gastos da União.

— Acredito que falar de prioridades agora é um chute. O mundo inteiro sabe que já estamos numa crise econômica. O que ainda não sabemos é apenas o tamanho dela. Será um ano talvez dos mais complicados: a gente vai pegar um Orçamento com uma coberta bem pequena para todo mundo. A prioridade vai ser o bom senso, a transparência e o equilíbrio. Vamos fazer um Orçamento ouvindo todo mundo. Atuar para unir todos os interesses, o que não será fácil — disse.

Bittar agradeceu ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, e ao líder do MDB, senador Eduardo Braga (AM), pela indicação para a relatoria do Orçamento. Ele disse que tem um compromisso com as medidas de reestruturação do Estado defendidas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

— Braga e Alcolumbre sabem que tenho compromisso com a agenda que venceu as eleições de 2018. O que eles, o governo, e todos podem esperar de mim é um relator realista, pé no chão, com transparência e sem receio do diálogo franco e aberto — afirmou.

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) deve ser enviado pelo Poder Executivo até o dia 31 de agosto. O texto, então, segue para a CMO e, em seguida, para votação pelo Congresso Nacional, o que deve ocorrer até 22 de dezembro.

Fonte: Agência Senado

