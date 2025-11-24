Flash
Márcio Bittar chama prisão de Bolsonaro de “injustiça” e critica Jorge Viana durante inauguração da ponte da Sibéria
O senador Márcio Bittar (PL-AC) voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a inauguração da ponte da Sibéria, em Xapuri, na manhã deste domingo (23). Em entrevista coletiva, o parlamentar classificou a prisão do ex-chefe do Executivo — detido após violar a tornozeleira eletrônica — como “uma injustiça” e fez críticas diretas ao ex-senador e ex-governador Jorge Viana, a quem chamou de “ex-rei do Acre”.
Bittar afirmou que sua relação com Bolsonaro vai além da política. “Há muito tempo deixei de ter apenas uma relação política com o Bolsonaro. Eu tenho uma relação de amizade, eu gosto dele”, disse. Segundo o senador, a gratidão é o que o mantém ao lado do ex-presidente. “Se eu fosse ingrato, se virasse as costas pra ele, eu não mereceria a confiança e nem o voto de ninguém.”
O parlamentar ainda citou obras estruturantes realizadas no Acre durante o governo Bolsonaro. “Esse dinheiro que está aqui, que já virou obra, que está virando obra, que ainda está por vir, é fruto do trabalho que fizemos juntos. Sou grato a ele e muito grato ao Gladson também”, afirmou ao lado do governador Gladson Cameli.
Bittar minimiza episódio da tornozeleira
Ao comentar o motivo que levou à prisão de Bolsonaro, Bittar disse que a repercussão sobre a violação da tornozeleira foi “uma bobagem”. “A população brasileira tem bom senso e o bom senso diz que nunca houve golpe de Estado no Brasil. A partir disso, tudo é uma injustiça”, declarou.
Ele também atacou grupos que celebraram a prisão. “Quem está feliz com a prisão do Bolsonaro são as facções criminosas, o MST, a CONTAG, os ratos do Brasil que roubavam as Petrobras da vida e voltaram a roubar”, afirmou.
Bittar ainda negou relatos de que Bolsonaro teria apresentado um surto no momento da violação do equipamento. “Ele está preso por um crime que não cometeu. A maior fake news do Brasil é acreditar que houve golpe. Ele é um injustiçado.”
Resposta a Jorge Viana
O senador também reagiu a uma publicação recente de Jorge Viana, atual presidente da ApexBrasil, que relembrou nas redes sociais o episódio em que Bolsonaro simulou um fuzilamento em Rio Branco, em 2018.
“O ex-mandante, ex-rei do Acre, disse que nada é melhor do que um dia após o outro. Pois eu digo isso para ele também. A história não acabou. Nós teremos o amanhã. E nós nos encontraremos no amanhã”, disse Bittar, elevando o tom contra o petista.
Ponte da Sibéria deve receber nome de agricultor assassinado; Cameli envia projeto à Aleac
Homenagem a Josimar Oliveira foi anunciada durante a inauguração, diante da viúva e das filhas, que foram aplaudidas pelo público.
O governador Gladson Cameli anunciou na noite deste domingo, 23, durante a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, que encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) um projeto de lei para que a nova estrutura passe a se chamar Ponte Josimar Oliveira dos Santos. O agricultor foi assassinado em abril de 2023, no dia em que completava 50 anos. A homenagem foi feita no palco do evento, na presença da viúva, Marinês Santana, e das duas filhas, que foram aplaudidas pelo público.
Cameli afirmou que a escolha do nome é um gesto de reconhecimento à trajetória de Josimar e às tantas famílias acreanas marcadas pela violência. “Essa ponte simboliza dignidade, união e reparação histórica. E nada mais justo do que ela carregar o nome de alguém que representou tão bem o povo trabalhador da Sibéria”, declarou o governador ao anunciar o envio do projeto ao Legislativo.
Visivelmente emocionada, Marinês Santana relembrou o crime que tirou a vida do marido em pleno aniversário. “Meu marido era um trabalhador, um agricultor, e foi morto covardemente no dia do aniversário dele de 50 anos. O cara chegou lá, comeu, bebeu, subiu onde ele estava e sangrou ele”, desabafou, sendo amparada por pessoas que acompanhavam a cerimônia.
Ela destacou ainda que Josimar era querido na comunidade e que sua morte abalou profundamente Xapuri. “Josimar era uma ótima pessoa, trabalhadora, não fazia mal a ninguém. Ele era muito querido. Hoje, estar aqui e ver essa homenagem é muito forte pra nós”, afirmou.
Segundo Cameli, a proposta busca eternizar a memória do agricultor em um dos pontos mais emblemáticos do município, tornando seu nome parte da história e do cotidiano de quem vive na região.
Tráfego na Ponte da Sibéria será liberado por etapas e balsa segue operando até dezembro
Nova estrutura de 389 metros, que custou R$ 47,6 milhões, inicia funcionamento gradual a partir desta segunda-feira.
A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, informou que o tráfego na Ponte da Sibéria será liberado de forma gradual ao longo de três semanas. A estrutura, inaugurada neste domingo, 23, em Xapuri, começará a operar após a desmontagem do evento, ainda nesta segunda-feira.
Na primeira etapa, apenas veículos leves poderão atravessar. Na semana seguinte, será a vez dos veículos médios e, por último, dos veículos pesados. “Cada etapa terá duração de uma semana e, ao final, o trânsito será liberado normalmente”, explicou Sula. Ambulâncias, carros da Energisa e ônibus escolares terão prioridade desde o início.
Orçada em R$ 47,6 milhões, a ponte foi construída com recursos próprios do governo do Acre, que investiu R$ 30,9 milhões, além de R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A estrutura de concreto possui 389 metros de extensão e inclui pavimentação, drenagem, sinalização e uma interseção viária com rotatória, melhorias que devem ampliar a trafegabilidade e aumentar a segurança para os moradores da região.
A presidente do Deracre destacou que a operação gradual atende a uma exigência técnica da empresa responsável pelo projeto. A balsa que hoje faz a travessia continuará funcionando até o dia 15 de dezembro, já que os veículos pesados só poderão utilizar a ponte após duas semanas de liberação.
Além da obra principal, Sula ressaltou que melhorias urbanísticas também foram executadas. “Nossos engenheiros e arquitetos identificaram um espaço embaixo da ponte que poderia ser aproveitado. Montamos um parquinho e uma praça com bancos, que agora estão sendo entregues à cidade”, disse.
Segundo ela, o Deracre manteve diálogo constante com os moradores ao longo da execução do projeto. “É maravilhoso poder entregar essa ponte depois de tantos anos de espera. Isso é vida, é desenvolvimento para quem mora aqui”, afirmou.
A inauguração da Ponte da Sibéria contou com a presença do governador Gladson Cameli e outras autoridades.
Gldason Cameli chega de helicóptero para inauguração da ponte da Sibéria
Governador destacou investimentos e afirmou que obra marca início de uma nova fase para a região.
O governador do Acre, Gladson Cameli, desembarcou de helicóptero em Xapuri na companhia do filho, Guilherme, para participar da inauguração da ponte da Sibéria, obra considerada estratégica para a mobilidade urbana do município. Ele foi recebido pela presidente do Deracre, Sula Miranda, que coordenou a execução do projeto.
Durante a solenidade, Cameli ressaltou que a entrega da ponte representa um avanço importante para a comunidade local. “Foram muitos investimentos. Estamos falando da Estrada da Variante e desta ponte, que vai garantir mobilidade e levar desenvolvimento para uma área que sofreu por muitos anos”, afirmou o governador.
