Marcio Bittar anuncia voto contra Jorge Messias no STF e o chama de “militante político”
Senador do AC diz que não compactua com indicação e critica governo Lula, comparando possível composição da Corte ao modelo venezuelano; sabatina na CCJ está marcada para 10 de dezembro
O senador Marcio Bittar (AC) antecipou seu voto contrário à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Em declarações à imprensa, Bittar classificou Messias como “militante político” e afirmou que não compactua com seu nome para a Corte.
— Não posso compactuar com alguém que é muito mais um militante político do que alguém que zela pela atividade profissional — disse Bittar, reforçando sua posição contrária à indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em tom crítico ao governo federal, o senador acrescentou:
— Se depender do Lula, vão transformar o STF no que o Maduro fez na Venezuela: uma casa de amigos, altamente ideológicos.
A sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado estava marcada para 10 de dezembro de 2025, conforme calendário definido pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que citou como motivo para o adiamento da reunião a ausência de envio de uma mensagem pelo Planalto comunicando a escolha.
A declaração de Bittar sinaliza resistência à indicação e acirra o debate sobre o perfil dos futuros ministros do STF.
Como funciona uma sabatina
Para assumir o cargo de ministro do STF, o indicado precisa ser aprovado pela maioria absoluta do Senado, que pode barrar a nomeação. Este processo é inspirado na Suprema Corte dos Estados Unidos.
Antes da votação em plenário, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)realiza uma sabatina para avaliar se o candidato tem qualificação e conduta adequadas para o cargo.
O indicado é questionado sobre diversos assuntos em diferentes áreas, sem limitação temática, podendo tratar de assuntos políticos até questionamentos pessoais.
Durante a sabatina, os senadores podem fazer perguntas sobre qualquer tema, desde assuntos jurídicos e políticos até questões pessoais. A sessão costuma durar de 8 a 12 horas.
Após o interrogatório, a CCJ emite um parecer recomendando ou não a aprovação. O processo segue então para votação no plenário, onde o indicado precisa conquistar pelo menos 41 dos 81 votos dos senadores — maioria absoluta.
Com a aprovação do Senado, o presidente da República oficializa a nomeação por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União.
A posse ocorre em cerimônia solene no STF, com a presença de representantes dos Três Poderes. O novo ministro assina o termo de compromisso e o livro de posse, tornando-se oficialmente integrante da Corte.
Depois de assumir o cargo, o ministro pode herdar os processos que estavam sob responsabilidade de seu antecessor.
Tião Bocalom declara pré-candidatura ao governo do Acre e coloca grupo de Gladson Cameli em disputa interna
Em entrevista a podcast, prefeito de Rio Branco afirma que disputará o Palácio Rio Branco em 2026, criando impasse com a vice-governadora Mailza Assis, que também é pré-candidata apoiada pelo governador
Em entrevista ao podcast Em Cena, do portal ContilNet, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom afirmou publicamente, pela primeira vez, que sua pré-candidatura ao governo do Acre em 2026 está encaminhada. A declaração reorganiza as atenções dentro do grupo governista e cria um novo impasse político, uma vez que a vice-governadora Mailza Assis também é pré-candidata declarada ao Palácio Rio Branco — e os dois integram a mesma base de apoio ao governador Gladson Cameli.
Bocalom destacou suas viagens pelo interior do estado e deixou claro que só deixará a prefeitura se for para disputar o governo. A foga expõe uma divisão até então administrada internamente, transferindo ao governador Gladson Cameli a decisão sobre qual dos dois nomes será o candidato oficial da base na sucessão estadual.
O governador, que deixará o cargo em abril para concorrer ao Senado, entregará a administração a Mailza Assis, que já se posicionou como candidata à continuidade do projeto atual. A declaração de Bocalom, portanto, força uma definição que pode reconfigurar alianças e tensionar a coesão do grupo no ano pré-eleitoral.
O governador, no entanto, também já disse que pretende levar todo o grupo unido para 2026. E aí surge o dilema. De um lado, a vice assumindo o governo e buscando se fortalecer. Do outro, o prefeito da capital animado com sua movimentação política e com a recepção que acredita ter no interior.
É inevitável: há mais gente querendo ser candidata do que espaço disponível. Se Gladson não arbitrar esse conflito cedo, a disputa interna tende a se intensificar. A solução exigirá habilidade, porque qualquer escolha desagrada uma parte importante da base.
Como ele pretende conduzir essa negociação, ninguém sabe. O fato é que o governador terá de lidar com esse abacaxi antes de deixar o cargo e, no momento, parece um dos mais difíceis de resolver.
Quando a pesquisa, em vez de pacificar, complica ainda mais
Em situações como a disputa entre Mailza Assis e Tião Bocalom, a saída tradicional para acalmar os ânimos costuma ser recorrer às pesquisas eleitorais. Normalmente, elas ajudam o grupo a identificar quem tem mais condições de liderar a chapa e evitam conflitos prolongados.
Nesse caso, porém, o efeito tem sido o oposto. As sondagens mais recentes mostram Bocalom sempre bem posicionado, firme na segunda colocação. Já Mailza foi quem mais cresceu nos últimos meses e, embora apareça em terceiro, está praticamente empatada com o prefeito.
Ou seja, a pesquisa que deveria orientar também embaralha.
MDB tentou emplacar
Na articulação para fechar a chapa de Mailza Assis, o MDB chegou a sondar o ex-prefeito Marcus Alexandre para a vaga de vice. A proposta não avançou.
O ex-prefeito tem outro objetivo para 2026: disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Internamente, há consenso de que ele tem condições de liderar a votação no próximo ano.
A decisão também passa pelo histórico recente. Em 2022, quando ainda estava no PT, Marcus tinha planejado concorrer à Aleac. Acabou mudando de rota nos acréscimos para ser vice de Jorge Viana. O resultado todos conhecem, derrota no primeiro turno, e a sensação de que não deveria ter abandonado o plano original.
Agora, ele quer evitar repetir aquele movimento. A prioridade é a Assembleia, e o MDB terá de buscar outro nome para compor a chapa de Mailza.
A lista do glorioso
Mesmo sem Marcus Alexandre na disputa pela vaga de vice, o MDB ainda dispõe de outros nomes que poderiam compor a chapa de Mailza Assis. Entre as possibilidades estão a ex-deputada federal Jéssica Sales, o advogado Leonardo Melo, filho do ex-governador Flaviano Melo, e o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que atualmente preside o partido.
O problema é outro. Não há clareza sobre a recepção desses nomes por parte de Mailza ou do Palácio. A sigla tem opções, mas falta saber se alguma delas se encaixa no projeto político que o grupo governista pretende montar para 2026.
A partir de agora, a disputa deixa o campo das especulações e ganha contornos públicos, exigindo de Gladson Cameli uma posição clara sobre qual direção seu grupo político seguirá em 2026.
Com Matheus Mello, ContilNet
Afonso Fernandes assume presidência do Parlamento Amazônico, maior articulação parlamentar da Amazônia Legal
Em posse realizada nesta quinta-feira (4), o parlamentar assume o comando do colegiado que reúne representantes dos nove estados da região para debater e propor políticas de desenvolvimento sustentável e proteção ao bioma
O deputado acreano Afonso Fernandes (Solidariedade), assumiu nesta quarta-feira a presidência do Parlamento Amazônico, passando a liderar oficialmente a maior articulação política entre os nove estados que compõem a Amazônia Legal. A posse marca o início de um novo ciclo de atuação para o biênio 2025/2027, período em que o parlamentar será responsável por coordenar as ações e prioridades da entidade.
O Parlamento Amazônico reúne representantes dos nove estados da Amazônia Legal e integra dezenas de deputados estaduais, quase cem deputados federais e um terço do Senado da República, configurando um dos mais robustos blocos legislativos do país na defesa dos interesses amazônicos.
Ao assumir o comando, o deputado destacou que a Amazônia Legal, apesar de ocupar quase metade do território brasileiro, concentra alguns dos piores indicadores sociais do país. Ele citou problemas graves como violência, saneamento básico insuficiente, déficit habitacional e dificuldades de mobilidade aérea como prioridades que exigem respostas coordenadas. Entre as propostas anunciadas está a criação de alternativas de aviação regional, que permitam deslocamentos diretos entre os estados amazônicos sem a necessidade de longas conexões fora da região.
Afonso Fernandes afirmou que um de seus primeiros movimentos será solicitar a cada estado a apresentação de suas demandas urgentes, para consolidar uma agenda comum de trabalho. Ele defende que a força política da Amazônia depende da unidade de suas representações estaduais e federais. O parlamentar reforçou que, somados, os estados amazônicos possuem peso suficiente para influenciar decisões estratégicas em Brasília, desde que atuem de forma integrada.
A posse política e simbólica ocorrerá em fevereiro, em Rio Branco, mas o deputado já exerce oficialmente a presidência desde a eleição. Para ele, este é um momento decisivo para ampliar a presença da Amazônia nas discussões nacionais e garantir que o desenvolvimento sustentável venha acompanhado de justiça social e compensações adequadas para a população que preserva a floresta.
Com a chegada de Afonso Fernandes ao comando do Parlamento Amazônico, o Acre conquista uma posição de destaque na formulação das políticas públicas que definirão o futuro da região nos próximos anos. O deputado afirmou que atuará para aproximar bancadas federais, articular governadores e fortalecer o diálogo entre os estados, com o objetivo de transformar as potencialidades da Amazônia em oportunidades reais para seu povo.
Operação policial apreende meia tonelada de cocaína camuflada em caminhão frigorífico em Mato Grosso; caminhão saiu de Boca do Acre
Droga estava escondida entre carne bovina refrigerada; motorista, que viajava com a esposa, disse ter saído do Amazonas com destino ao Sudeste. Carga foi levada à Polícia Federal
Uma operação integrada entre equipes policiais resultou na apreensão de 500 quilos de cocaína na noite de terça-feira (2) em um trecho da MT-100, na região de Alto Araguaia, Mato Grosso. A droga estava escondida no baú frigorífico de um caminhão, camuflada entre uma carga de carne bovina refrigerada.
A ação teve início após o setor de inteligência do Comando de Operações de Divisas alertar que um veículo de carga transportaria grande quantidade de entorpecentes. Com a informação, equipes militares intensificaram o patrulhamento e localizaram o caminhão próximo ao Parque de Exposições da cidade.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram o motorista e sua esposa no veículo. Na vistoria, foram encontrados 18 pacotes com tabletes de cocaína dentro do compartimento refrigerado. O condutor afirmou que havia iniciado o transporte em Boca do Acre, no Amazonas, e que o destino final seria a região Sudeste do país.
Após a confirmação do material ilícito, o caminhão e toda a carga apreendida foram encaminhados para a Polícia Federal, responsável pelos procedimentos investigativos. A apreensão de meia tonelada de cocaína representa um dos maiores volumes interceptados recentemente na rota do narcotráfico que atravessa a região Centro-Oeste.
