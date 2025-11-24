Extra
Márcio Bittar anuncia emenda para nova ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia e celebra entrega da obra mais aguardada de Xapuri
Senador diz que vive “um dia muito feliz” e confirma recursos para nova intervenção na região
Durante a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, neste domingo (23), o senador Márcio Bittar (PL-AC) anunciou a destinação de uma importante emenda de bancada para a construção da nova ponte que ligará Epitaciolândia a Brasiléia — uma demanda antiga da população dos dois municípios do Alto Acre.
Em entrevista, Bittar afirmou que o momento simboliza mais um capítulo de uma parceria política que, segundo ele, tem produzido resultados concretos. “É um dia muito feliz. Essa parceria minha com o governador Gladson tem trazido frutos. Há poucos dias viemos inaugurar a Variante, uma obra esperada por décadas. E agora estamos entregando a mais desejada de Xapuri, que é essa ponte”, declarou.
O senador citou sua própria história em Sena Madureira para explicar que entende o impacto da obra na vida dos moradores. “Meu município é Sena Madureira. Eu sei o que é uma cidade dividida por um rio sem ponte. Vivi isso a vida inteira. Famílias, amigos, irmãos ficam separados por anos. Hoje, aqui, essas pessoas poderão se reencontrar”, disse.
Além disso, Bittar confirmou o envio de R$ 2 milhões para pavimentação no trecho que liga a Avenida Principal de Xapuri à casa onde viveu Chico Mendes. “É um compromisso nosso. Não podemos pensar diferente sobre a questão ambiental, mas isso não impede que a gente ajude”, afirmou.
O senador também deu outra notícia aguardada na região: a garantia de recursos para a nova ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia. Segundo ele, a emenda de bancada — construída com apoio dos parlamentares federais do Acre — já está aprovada e deverá ser oficialmente destinada na segunda-feira (24).
“Essa promessa está mantida. A emenda de bancada está assegurada e será destinada. É um presente para Brasiléia e Epitaciolândia”, concluiu.
Após mais de 30 anos de espera, Ponte da Sibéria é inaugurada e transforma mobilidade em Xapuri
Estrutura de 389 metros homenageia Josimar “Dimar” Oliveira e consolida ciclo de obras estruturantes no Alto Acre.
Sobre pilares erguidos ao longo de três décadas de expectativas, o governador do Acre, Gladson Cameli, entregou neste domingo, 23, a Ponte Josimar Oliveira, conhecida como Ponte da Sibéria, concretizando o sonho de 18.243 moradores de Xapuri. A nova ligação viária conecta a Rua Sadala Koury, no Centro, ao bairro Sibéria, beneficiando diretamente diversas comunidades e grande parte da zona rural. A obra leva o nome de Josimar “Dimar” Oliveira, morador morto no dia em que completaria 50 anos. Sua esposa e filhas participaram da cerimônia ao lado do governador.
A entrega reforça o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento da mobilidade no município. Em setembro, Cameli inaugurou a rodovia AC-380, a Estrada da Variante. Juntas, as duas obras representam um marco para o Alto Acre e consolidam avanços históricos na infraestrutura de Xapuri.
Durante o evento, o governador destacou a importância simbólica e prática da ponte, afirmando que a realização do projeto marca um dos momentos mais significativos de sua gestão. “Hoje é um grande dia para a história de Xapuri e do Acre. É com muita satisfação que entregamos à população a Ponte da Sibéria. Sonhamos junto com os moradores e agora estamos tornando realidade os desejos de milhares de pessoas”, declarou.
Integração social e desenvolvimento
Cameli afirmou que a nova estrutura significa um avanço decisivo na integração social do município e garante aos moradores o direito de ir e vir com segurança. Ele ressaltou ainda que produtores rurais terão mais facilidade para escoar suas produções e que famílias poderão se deslocar sem depender das balsas, frequentemente prejudicadas por cheias, secas ou falhas mecânicas.
“Essa é uma obra que vai unir toda a população de Xapuri em uma só, diminuindo as diferenças sociais do nosso estado”, afirmou. O governador também destacou a relevância da parceria entre parlamentares estaduais, federais e o Executivo, agradecendo à presidente do Deracre, Sula Ximenes, ao prefeito Maxsuel Maia, ao ex-prefeito Bira Vasconcelos e à vice-governadora Mailza Assis, além de vereadores e parlamentares que contribuíram para viabilizar os recursos.
Compromisso com os 22 municípios
A vice-governadora Mailza Assis reforçou o caráter social da obra. Segundo ela, a ponte simboliza dignidade e desenvolvimento para toda a região. “Isso aqui é a garantia de que as pessoas terão o direito de ir e vir para o seu trabalho, para cuidar do seu dia a dia. A entrega dessa ponte é a realização de um sonho”, afirmou.
Mailza destacou que a ponte e a Variante consolidam o compromisso da gestão com os 22 municípios acreanos, deixando um legado duradouro. “A perspectiva é desenvolver Xapuri e garantir dignidade às famílias”, completou.
Reparação histórica
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, emocionou-se ao falar sobre o simbolismo da entrega. “A população esperou mais de 30 anos por esse momento. Não estamos apenas atravessando um rio, estamos atravessando uma história”, afirmou. Ela relembrou episódios marcantes, como o naufrágio de uma catraia em 2012, que matou três pessoas, reforçando que a ponte representa segurança e reparação histórica.
Sula também destacou o esforço técnico da equipe e o uso de métodos modernos na construção da estrutura, que possui 389 metros de extensão, pavimentação, drenagem, sinalização e uma interseção com rotatória. Orçada em R$ 47,6 milhões, a obra recebeu R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo e R$ 16,6 milhões de emenda do senador Marcio Bittar.
Sonhos que viram realidade
O prefeito Maxsuel Maia ressaltou que a parceria entre município e governo do Estado tem transformado antigos sonhos em obras concretas. “Hoje estamos aqui para receber a ponte da Sibéria, que é a obra mais importante da história de Xapuri”, afirmou, destacando que a estrutura deve impulsionar o desenvolvimento local.
O senador Marcio Bittar, autor da emenda parlamentar, afirmou que a entrega é um marco para a cidade e lembrou experiências pessoais que o fazem compreender a importância da obra para quem sempre dependeu de travessias fluviais.
Tráfego será liberado em etapas
A presidente do Deracre informou que a liberação do tráfego ocorrerá gradualmente ao longo de três semanas. A partir desta segunda-feira, veículos leves terão acesso à ponte, seguidos por veículos médios e, por fim, pesados. Ambulâncias, veículos da Energisa e ônibus escolares terão prioridade desde o início. A balsa continuará operando até meados de dezembro. “Esse controle é uma exigência técnica. Cabe a nós cumprir as normas estabelecidas”, explicou Sula Ximenes.
A inauguração da Ponte da Sibéria encerra um ciclo de espera e abre uma nova fase para Xapuri, marcada pela integração, pela mobilidade e pela retomada do desenvolvimento regional.
Homem é encontrado morto às margens da BR-317 após acidente com motocicleta
Vítima voltava de evento esportivo na zona rural de Epitaciolândia e pode ter sofrido queda durante a madrugada
O corpo de Diemes Carlos Rodrigues de Almeida, natural de Xapuri, foi encontrado por populares nas primeiras horas da manhã deste domingo (23) às margens do km 31 da BR-317, no trecho entre Epitaciolândia e Xapuri. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um acidente com a motocicleta que pilotava.
De acordo com as primeiras informações, Diemes havia participado de uma atividade esportiva na comunidade Laranjeira, na zona rural de Epitaciolândia, e retornava para a cidade durante a madrugada. Quando encontrado, já apresentava rigidez cadavérica, indicando que estava há várias horas no local.
As hipóteses iniciais apontam que o motociclista pode ter ingerido bebida alcoólica e cochilado enquanto pilotava, resultando na queda. Também será investigada a possibilidade de que ele tenha sido fechado por outro veículo, saído da pista e batido a cabeça, sofrendo trauma craniano ou fratura no pescoço.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros do 6º Batalhão e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam confirmar o óbito. A Polícia Técnica (IML) realizou a remoção do corpo.
Ainda não há confirmação se o corpo será transferido para o Instituto Médico Legal de Rio Branco. O laudo oficial, que deve esclarecer a dinâmica do acidente, deve ser concluído em até 30 dias.
Com entrega de títulos definitivos e mais de 50 serviços, Mailza leva maior edição do Juntos Pelo Acre à Baixada da Sobral
A região da Baixada da Sobral recebeu neste sábado, 22, a maior edição já realizada do programa Juntos pelo Acre, iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A mega ação levou mais de 50 serviços gratuitos às comunidades, movimentou três escolas, Marina Vicente, José Augusto e Boa União, e disponibilizou o maior número de kits do Guarda-Roupa Social registrado até hoje: 5 mil kits, totalizando 20 mil peças de roupas para famílias em situação de vulnerabilidade.
O dia começou com um momento muito esperado para 129 famílias que aguardavam há décadas a entrega de títulos definitivos do programa Minha Terra de Papel Passado, do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), garantindo segurança jurídica aos moradores dos bairros Boa Vista, Ayrton Senna, Bahia Nova, Bahia Velha, Aeroporto Velho, Boa União, Pista, Glória, João Eduardo II, Plácido de Castro e Sobral.
Entre os beneficiados estavam Cícero Rodrigues de Souza, Wanderley de Matos, cadeirante e morador do Bahia Velha que esperou pelo documento por 20 anos, e o casal Raimundo Nonata e Raimundo Leal, do bairro Ayrton Senna.
Ação reforça união entre governo, parlamentares, comunidade e parceiros
Durante a abertura do evento, a vice-governadora e secretária de Assistência Social, Mailza Assis, entregou comendas de agradecimento ao deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, que destinou R$ 100 mil em emendas ao programa, e ao presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, pelo apoio às ações sociais.
Uma das grandes novidades desta edição foi o Feirão de Empregos, com oferta de vagas, cadastro profissional e atendimento especializado para quem busca oportunidades de trabalho.
“Estamos aqui para cuidar das pessoas”, destaca Mailza
A vice-governadora destacou a dimensão do programa e o compromisso do governo em levar cidadania para perto das pessoas.
“Que felicidade estar aqui, na Baixada da Sobral. Estamos aqui para atendê-los com carinho, com mais de 50 serviços disponíveis. O Juntos Pelo Acre já percorreu todo o estado, aldeias, ribeirinhas, comunidades isoladas como Foz do Breu, Jordão e Santa Rosa. Já são mais de 150 mil pessoas atendidas. Hoje temos a novidade do Feirão do Emprego e o sucesso do Guarda-Roupa Social, graças à parceria com a Receita Federal. Ao lado do governador Gladson Cameli, seguimos entregando dignidade, inclusão e serviços que fazem diferença na vida das pessoas”, destacou.
Mailza também reforçou a união entre instituições. “Com essa união de mãos dadas, governo, Assembleia Legislativa, secretarias, presidentes de bairro e sociedade civil, vamos avançar muito mais. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e aproximar os serviços de quem mais precisa”, disse.
Reconhecimento e homenagens
A Polícia Militar do Acre homenageou a vice-governadora com um quadro em pintura à óleo feito pelo policial militar Lucas Santos de Souza. A comandante da PMAC, coronel Marta Renata, destacou o papel da prevenção.
“Quando plantamos a semente da prevenção, construímos uma cultura de paz. Agradeço o apoio da vice-governadora, que fortalece o trabalho da PM nas comunidades”, afirmou.
O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, reforçou a importância do programa. “Nunca houve na história do Acre um programa como o Juntos pelo Acre. Ele nasceu do coração da vice-governadora Mailza, que tem percorrido os quatro cantos do estado cuidando das pessoas”, reforçou.
Moradores aproveitam serviços
A mega ação movimentou milhares de moradores que aproveitaram a presença dos serviços perto de casa.
Wanderley de Matos, morador do Bahia Velha, deixou a escola Marina Vicente emocionado. “É felicidade. Esperei 20 anos e hoje estou com meu título na mão. É um alívio enorme”, afirmou.
As irmãs Maria Lenira Marinho e Jucélia, do João Eduardo, chegaram cedo para garantir consultas, exames e atendimento no balcão do vestuário social. “Eu vim pra me consultar com o clínico geral e fazer exame de mama e também vim buscar o kit de roupa. Está ótimo. É muita gente, mas o importante é que vamos conseguir”, destacou Maria.
A dona de casa Maria Dulceida, da Sobral, fez identidade do pai, consulta oftalmológica e recebeu roupas do guarda-roupa social. “Pra mim está sendo ótimo. Nunca teve um evento desse tamanho aqui. Está maravilhoso”, acrescentou.
A jovem mãe Francilina Kaxinawá, 20, levou as duas filhas para atendimento pediátrico e acompanhou o bebê de um mês, que trata o pé torto congênito. Ela também aproveitou a oficina culinária e o Guarda-roupa social. “É muito importante ter tudo perto de casa. Foi uma bênção hoje”, disse ela, que mora no João Paulo II.
Capacitação e oportunidade para quem busca emprego
A jovem Fabrícia Batista, 18 anos, participou do Feirão de Empregos. “Sou trancista e quero uma vaga na minha área. Saio daqui com esperança, fui bem atendida e já deixei meu cadastro pronto”, contou.
Foram entregues certificados do programa Impacta Mulher, iniciativa da Secretaria da Mulher, às alunas dos cursos de customização de camisetas. Também foram entregues certificados da oficina culinária, oferecido pela Seasdh.
A moradora Marlúcia de Alencar, do Boa Vista, celebrou. “Vai ajudar muito na renda da minha família e das colegas”, disse.
A colaboradora escolar Leylane Gomes destacou que aplicará o aprendizado em sala de aula. Ele fez a oficina culinária e aprendeu a preparar biscoitos e panetones para o Natal. “É uma oportunidade de crescimento para muitas mulheres e também para nossos alunos”, ressaltou.
Estrutura do evento e serviços ofertados
A mega ação contou com:
Serviços de cidadania e documentação
Identidade, CPF, emissão de títulos
Feirão de Empregos e Balcão cidadão dos Correios
Atendimento jurídico (DPE e OAB)
Negociação de dívidas (Procon)
Orientações sociais
Bolsa Família e Benefícios Eventuais
Tarifa Social de Energia (Energisa)
Carteira de transporte intermunicipal (Ageac)
Saúde e autocuidado
Consultas médicas
Atendimento odontológico
Exames rápidos
Pediatria
Oficina de autocuidado e beleza
Lazer, oficinas e esporte
Recreação infantil
Oficina culinária
Podcast do Ieptec
Torneio de futebol com 36 equipes
Premiação do futsal feminino entre estudantes da escola Marina Vicente
Infraestrutura
Abastecimento de água (Saneacre)
Segurança (Sejusp/PMAC)
Apoio do Acre Pela Vida
Presenças
Participaram da ação o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, os deputados estaduais Whendy Lima, Clodoaldo Rodrigues, Michele Melo, André Vale, o deputado federal José Adriano, além de vereadores, secretários de Estado e líderes comunitários.
Compromisso com inclusão e cidadania
O Juntos pelo Acre é coordenado pela SEASDH, com apoio de diversas secretarias estaduais, prefeituras, instituições parceiras e sociedade civil organizada. O programa reforça a missão do governo em aproximar serviços essenciais, reduzir desigualdades e garantir dignidade às famílias.
“Ao levar serviços para perto das pessoas, construímos um Acre mais justo, humano e solidário”, resumiu a vice-governadora Mailza Assis.
