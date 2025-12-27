Marcelo Avelino será aclamando e segue no comando do Atlético

O funcionário público Marcelo Avelino será aclamado neste sábado, 27, a partir das 11 horas, no Frotão, e seguirá no comando do Atlético por mais três anos. As principais metas da chapa Família Atleticana é manter o processo dos pagamentos das dívidas e colocar o Galo novamente na elite do futebol acreano.

Novo momento

Marcelo Avelino e os seus diretores conseguiram melhorar a vida financeira do Atlético. O trabalho desenvolvido pelo advogado Francisco Valadares Neto foi fundamental para a diretoria atleticana começar a tornar o clube viável financeiramente.

Família Atleticana

Marcelo Avelino-Presidente

Ricardo Lopes-Vice-presidente

Paulo Santana-Tesoureiro

Francisco Brito-Diretor administrativo

Ilson da Silva-Diretor de patrimônio

Antônio Acivaldo-Diretor social

Juliano de Souza-Diretor comercial

