Marca de ovos de Gracyanne Barbosa pode ser falsa? Entenda

A modelo fitness Gracyanne Barbosa, 42, surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (25) ao publicar um vídeo, em parceria com a plataforma de design Canva, afirmando que sua marca de ovos havia acabado em menos de 24 horas por falta de estoque — ela havia comidos todos os produtos.

No vídeo, ela explica que, com a ajuda da ferramenta, conseguiu criar toda a identidade visual de seu novo produto. Desde a caixa aveludada em azul-royal, o logo, o cartão de visitas, o vídeo de lançamento e até a simulação de como os ovos ficariam com a logo banhada a ouro.

“Mas eu não tive culpa, a marca ficou irresistível”, brincou. Na legenda, escreveu: “E não é que eu botei meu ovo? No mercado, gente kkkk. Gracyovos está no ar há 24 horas e os estoques estão oficialmente esgotados”.

Gracyanne ainda agradeceu o trabalho das “minhas meninas”, as galinhas, e destacou a importância do Canva no processo criativo. “Foi lá que eu criei minha marca inteirinha! E agora, será que eu reponho o estoque?”.

Marca falsa?

O que levantou a suspeita do público sobre a marca ser apenas uma ação de marketing com o Canva foi o fato de ela fazer o vídeo anunciando seu fim ao mesmo tempo em que fazia uma propaganda da plataforma de design.

Nos comentários, seguidores reagiram com entusiasmo: “Genial!”, “Marketing de milhões”, “Chocooou! e não foi o ovo”, “Melhor plot twist do ano!”. “Esse lançamento está em todos os lugares”, disseram os comentários.

A CNN entrou em contato com a assessoria da influenciadora, que afirmou não ter informações sobre a campanha. No entanto, pelo conteúdo publicado por Gracyanne, tudo indica que a parceria com a marca Canva é, de fato, oficial.