Brasil

Marca de ovos de Gracyanne Barbosa pode ser falsa? Entenda

Publicado

2 horas atrás

em

O lançamento de sua própria marca de ovos é uma publicidade

• Instagram / Gracyanne Barbosa e Gracyovos

A modelo fitness Gracyanne Barbosa, 42, surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (25) ao publicar um vídeo, em parceria com a plataforma de design Canva, afirmando que sua marca de ovos havia acabado em menos de 24 horas por falta de estoque — ela havia comidos todos os produtos.

No vídeo, ela explica que, com a ajuda da ferramenta, conseguiu criar toda a identidade visual de seu novo produto. Desde a caixa aveludada em azul-royal, o logo, o cartão de visitas, o vídeo de lançamento e até a simulação de como os ovos ficariam com a logo banhada a ouro.

“Mas eu não tive culpa, a marca ficou irresistível”, brincou. Na legenda, escreveu: “E não é que eu botei meu ovo? No mercado, gente kkkk. Gracyovos está no ar há 24 horas e os estoques estão oficialmente esgotados”.

Gracyanne ainda agradeceu o trabalho das “minhas meninas”, as galinhas, e destacou a importância do Canva no processo criativo. “Foi lá que eu criei minha marca inteirinha! E agora, será que eu reponho o estoque?”.

Marca falsa?

O que levantou a suspeita do público sobre a marca ser apenas uma ação de marketing com o Canva foi o fato de ela fazer o vídeo anunciando seu fim ao mesmo tempo em que fazia uma propaganda da plataforma de design.

Nos comentários, seguidores reagiram com entusiasmo: “Genial!”, “Marketing de milhões”, “Chocooou! e não foi o ovo”, “Melhor plot twist do ano!”. “Esse lançamento está em todos os lugares”, disseram os comentários.

A CNN entrou em contato com a assessoria da influenciadora, que afirmou não ter informações sobre a campanha. No entanto, pelo conteúdo publicado por Gracyanne, tudo indica que a parceria com a marca Canva é, de fato, oficial.

Fonte: CNN

Brasil

Seca histórica deixa 436 mil alunos sem aulas na Amazônia em 2024, aponta Unicef

Publicado

1 hora atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Mais de 1,7 mil escolas foram fechadas; impactos vão do transporte escolar ao abastecimento de água e à saúde

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) revelam que 436 mil estudantes ficaram sem aulas na Amazônia em 2024 em razão de eventos climáticos extremos, sobretudo a seca severa. A estiagem afetou a mobilidade dos alunos, danificou motores das embarcações usadas no transporte escolar, interrompeu atividades pedagógicas e isolou comunidades inteiras. O abastecimento de água e a oferta de serviços essenciais também foram comprometidos.

Segundo o levantamento, mais de 1.700 escolas e 760 unidades de saúde foram fechadas ou se tornaram inacessíveis devido ao baixo nível dos rios, principal via de deslocamento da região.

O impacto das mudanças climáticas na infância foi tema de debates paralelos à COP 30, encerrada no último sábado (22) em Belém. Crianças e adolescentes participaram de mobilizações simbólicas pedindo mais proteção ambiental e políticas públicas voltadas à garantia de direitos.

A seca também desencadeou problemas em outras frentes: falta de água potável, prejuízos à agricultura e dificuldades na navegação — fundamental para o transporte de pessoas e o escoamento de produtos. Durante o verão amazônico, as ondas de calor agravam o cenário, já que muitas escolas têm ventilação insuficiente e não possuem climatização, o que prejudica o ensino e a aprendizagem.

O estudo “Aprendizagem Interrompida: Panorama Global das Interrupções Escolares Relacionadas ao Clima em 2024”, também do Unicef, aponta que 242 milhões de crianças e adolescentes no mundo tiveram aulas interrompidas por emergências climáticas no ano passado.

Outros dados do relatório no Brasil:

  • 1,17 milhão de estudantes ficaram sem aulas por eventos climáticos em 2024;

  • A média de dias letivos perdidos dobrou, passando de 5 em 2023 para 10 em 2024;

  • 77% das escolas não possuem plano de emergência;

  • 90% nunca realizaram simulações de risco;

  • 57,6% dos estudantes do ensino médio vivem em áreas com baixa resiliência a enchentes;

  • 8 milhões de alunos frequentam escolas vulneráveis à seca.

Brasil

França multará em até R$ 124 mil quem usar celular em fase proibida do voo

Publicado

1 hora atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Quem se recusar a seguir ordens da tripulação também pode ser proibido de voar por até quatro anos

Avião da Air France • Foto: Regis Duvignau – 27.set.2019/Reuters

A França adotou medidas para coibir comportamentos inadequados de passageiros durante voos. O país aplicará multa que pode chegar a 20 mil euros (equivalente a cerca R$ 124 mil) e pode até proibir pessoas de voar em alguns casos.

As punições se aplicam para os casos abaixo:

  • Utilização de dispositivo eletrônico ou elétrico quando a sua utilização tiver sido proibida durante parte ou a totalidade do voo pela tripulação;
  • Obstrução ao desempenho das funções de segurança da tripulação;
  • Recusa em cumprir uma instrução de segurança dada pela tripulação;

O Ministério dos Transportes afirmou que, inicialmente, será aplicada uma multa de 10 mil euros (equivalente a R$ 62 mil) para aqueles que descumprirem as regras pela primeira vez e 20 mil euros para os reincidentes.

Nos casos mais graves, a pessoa pode ser impedida de voar por até quatro anos.

Segundo o governo, será criada uma base de dados para que as companhias aéreas reportem “comportamentos prejudiciais”. Esses relatórios serão analisados ​​pela Direção Geral de Aviação Civil Francesa.

O ministério francês informou que a Agência Europeia para a Segurança da Aviação registra entre 200 e 500 incidentes por mês no continente, destacando que os comportamentos inadequados representam uma ameça crescente à segurança de voo.

Philippe Tabarot, ministro dos Transportes da França, afirmou que casos como esses estão se tornando mais comuns, mas que são inaceitáveis.

Com o decreto, publicado no início deste mês, Tabarot pontuou que será feita uma aplicação “rápida, justa e proporcional da lei”.

“Este novo marco regulatório envia uma mensagem clara: comportamentos inadequados não serão mais tolerados e estarão sujeitos a sanções administrativas eficazes”, concluiu.

Fonte: CNN

Brasil

Fifa confirma potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026; veja

Publicado

2 horas atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Evento que definirá os grupos do Mundial acontece no próximo dia 5 de dezembro

Troféu da Copa do Mundo • Divulgação/Fifa

A Espanha não poderá enfrentar a Argentina e a França não enfrentará a Inglaterra antes da final da Copa do Mundo, desde que vençam seus grupos, após a Fifa anunciar nesta terça-feira (25) o procedimento do sorteio.

A regra visa manter o equilíbrio competitivo no formato expandido de 48 seleções, garantindo que a equipe número um do ranking (Espanha) e a número dois (Argentina, atual campeã mundial) estejam em lados opostos da chave, com o mesmo se aplicando à terceira (França) e à quarta (Inglaterra).

Mesmo que essas equipes não vençam seus grupos, os quatro países cabeças de chave não poderão se enfrentar até as semifinais.

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 acontecerá em 5 de dezembro, em Washington, e a tabela atualizada dos jogos, incluindo estádios e horários de início, será divulgada no dia 6.

Canadá, México e Estados Unidos, países-sede do Mundial, estão no Pote 1, que inclui Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

O Pote 2 é composto por Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

O Pote 3 incluirá Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

O Pote 4 será composto por Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e os quatro vencedores da repescagem europeia, além dos dois classificados do playoff mundial.

Aplicam-se restrições de confederação, não sendo permitido que um grupo tenha mais de uma equipe da mesma região, exceto a Uefa, que tem 16 representantes e pode colocar até duas equipes em um grupo.

O torneio nos Estados Unidos, México e Canadá começa em 11 de junho, com a final marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

Veja os potes do sorteio da Copa do Mundo 2026

  • Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha
  • Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália
  • Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
  • Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, os quatro vencedores da repescagem europeia e os dois classificados da repescagem mundial

Fonte: CNN

