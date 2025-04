Manu e Quemile preparadas para mais um desafio do Circuito em Brasília

As formações são gratuitas e voltadas especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social

O governo do Acre, por meio da Secretaria da Mulher (Semulher), realizou nesta terça-feira, 22, a abertura de cursos profissionalizantes para mulheres em Porto Acre, Capixaba, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A iniciativa é parte do Programa Impacta Mulher e tem como objetivo promover a qualificação profissional e incentivar a autonomia financeira desse público, quando em situação de vulnerabilidade ou violência doméstica.

Em Porto Acre, foi iniciado o curso de preparo de salgados. E, Capixaba, as participantes terão acesso a cursos de preparo de bolos e tortas. Em Rio Branco, o curso oferecido é de confecção de sandálias. Em Cruzeiro do Sul, também serão desenvolvidas ações formativas do programa, com o curso de customização de sandálias voltado para mães de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, participou da inauguração do curso em Cruzeiro do Sul e destacou que a capacitação vai além da qualificação técnica. “A customização de sandálias é uma forma de renda extra sim, mas aqui também trabalhamos o emocional. O curso funciona como uma terapia ocupacional. Além das aulas práticas, oferecemos palestras com psicólogos, que orientam e acolhem as mães”, disse.

A gestora também reforçou o papel do Programa Impacta Mulher na construção da independência econômica. “Esses cursos também despertam o potencial empreendedor, preparando mulheres para conquistar seu espaço no mercado de trabalho ou iniciar seu próprio negócio”, completou.

As formações são gratuitas e voltadas especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social, como parte da política estadual de valorização e empoderamento feminino. Essa profissionalização é realizada não só capital, como nos municípios do interior e está programada para contemplar as 22 cidades do Acre.

Uma das beneficiadas com o curso de bolos e tortas em Capixaba, Adaires Costa ressaltou que a profissionalização é importante, independente da localidade geográfica, e que há muitos benefícios para as mulheres do interior: “Eu quero agradecer por esse curso, que está valorizando a mulher e nos fazendo produtivas, empreendedoras e com autonomia. Bolos e tortas é algo que em qualquer lugar as pessoas vão gostar; por isso esse curso me chamou atenção e fiz questão de me inscrever”.

