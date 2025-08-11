Manu e Quemile fecham 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil na 9ª colocação

A dupla Manu e Quemile fechou a 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil nesse fim de semana em Marechal Teodoro, Alagoas, na 9ª posição. A mineira e a acreana foram derrotados nas eliminatórias das quartas pela dupla Victoria/Carol por 2 sets a 1.

3º título do Circuito

Thâmela e Vic chegaram ao terceiro ouro da temporada. A final feminina, programada contra Duda e Ana Patrícia, não ocorreu por questões físicas da dupla adversária, após Ana Patrícia sentir um desconforto na coxa durante a semifinal.

Próxima etapa

A próxima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia será em João Pessoa , na Paraíba, de 10 a 14 de setembro.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários