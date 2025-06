Manu e Quemile embarcam para torneios Pro Tour Futures na China

O técnico Ivan Mazzuia comanda um treino tático nesta quinta, 5, a partir das 8 horas, na Arena da Floresta, e deve definir os titulares do Independência para o confronto contra o Manaus. O duelo pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será disputado no sábado, 7, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta.

Joel e Juan

O volante Joel e o atacante Juan ainda não realizaram nenhum treinamento nesta semana e são dúvidas para a partida. A situação mais complicada é do volante Joel.

“O Joel ainda irá receber os exames e somente após uma avaliação mais detalhada vai ser possível uma definição. O Juan vem fazendo fisioterapia em dois períodos e estamos bem confiantes na sua presença em campo”, comentou Ivan Mazzuia.

Voltar aos G4

O Independência precisa vencer a partida contra o Manaus para voltar a zona de classificação. O Tricolor soma 11 pontos na 5ª colocação do grupo A1.

