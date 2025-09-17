fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Manu e Quemile disputam o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial

Publicado

20 minutos atrás

em

Foto CBV: Quemile e Manu tentam “furar” a classificação para entrar na chave principal

A mineira Manu e a acreana Quemile disputam a partir desta quarta, 17, em João Pessoa, na Paraíba, o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O evento vai colocar em quadra algumas das principais duplas do Mundo e será um grande desafio para a dupla da acreana.

“Vamos tentar essa classificação. Teremos grandes adversárias e estamos bem concentradas”, declarou Quemile.

Pelo Mundo

O calendário começou com o torneio de Quintana Roo, no México, no mês de março. A etapa retornou ao calendário depois de 26 anos. O último evento acontecerá em Doha, no Catar, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Furacão do Norte e Ecoville vencem no Campeonato Estadual Sub-15

Publicado

12 minutos atrás

em

17 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues. Sub-15 teve uma rodada com bons no CT do Cupuaçu

Dois jogos movimentaram a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15 nesta terça, 16, no CT do Cupuaçu. O Furacão do Norte derrotou o Cruz Azul por 3 a 1 e o Ecoville bateu o Belo Jardim por 1 a 0.

Favoritos estreiam

O Estadual Sub-15 terá sequência nesta quarta, 17, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, com as estreias do Santa Cruz e da Escolinha do Galvez, dois favoritos ao título.

O Santa Cruz abre a rodada contra os Meninos de Ouro e a Escolinha do Galvez enfrenta o Xavier Maia.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Vasco derrota o São Francisco e entra na zona de classificação

Publicado

18 minutos atrás

em

17 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Vasco e São Francisco realizaram uma partida bem equilibrada

O Vasco derrotou o São Francisco por 2 a 1 nesta terça, 16, no Florestinha, e entrou na zona de classificação para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes realizaram uma partida muito equilibrada e os vascaínos souberam aproveitar melhor as oportunidades.

Andirá x Assermurb

Andirá e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 17, no Florestinha, em mais um confronto da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times precisam vencer para ampliar as possibilidades de classificação.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Fórum Estadual de Formação Esportiva terá representantes de todos os municípios

Publicado

26 minutos atrás

em

17 de setembro de 2025

Por

Foto PHD: João Renato, Ney Amorim, Paulo Maciel, André Heller e Emerson Appel nos ajustes finais para o Fórum

Será realizado nesta quarta, 17, a partir das 9 horas, no auditório da Uninorte, o Fórum Estadual de Formação Esportiva com representantes de todos os municípios. O evento terá como palestrantes os ex-atletas olímpicos Lars Gral (vela), Magic Paula (basquete), André Heller (vôlei) e o diretor do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Emerson Appel.

“Trazer o Fórum para Rio Branco foi um grande desafio e a nossa meta é incentivar dirigentes, atletas a desenvolver projetos com um único objetivo, melhorar o esporte acreano em todas as áreas”, declarou o presidente da Associação Filhos do Rei (Asdefir), João Renato Jácome.

Parceria importante

João Renato Jácome destacou a parceria entre o CBC, Asdefir e governo do Estado por intermédio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).

“O secretário Ney Amorim acreditou na realização do Fórum desde a primeira conversa. Esse projeto foi bastante elaborado e chegou o momento da execução”, afirmou João Renato Jácome.

Presidente em Rio Branco

Segundo João Renato Jácome, o presidente do CBC, Paulo Maciel, participará do Fórum em Rio Branco e isso mais um ponto importante da realização do evento.

Mais de 20 Estados

O Fórum Estadual é a parte de uma série de eventos promovidos pelo CBC e já percorreu mais de 20 estados brasileiros, reunindo quase 11 mil participantes desde setembro de 2023. Além de compartilhar conhecimentos entre gestores esportivos, atletas e técnicos, o evento destaca as oportunidades oferecidas pelo Programa de Formação de Atletas.

Comentários

Continue lendo