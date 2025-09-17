Manu e Quemile disputam o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial

A mineira Manu e a acreana Quemile disputam a partir desta quarta, 17, em João Pessoa, na Paraíba, o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O evento vai colocar em quadra algumas das principais duplas do Mundo e será um grande desafio para a dupla da acreana.

“Vamos tentar essa classificação. Teremos grandes adversárias e estamos bem concentradas”, declarou Quemile.

Pelo Mundo

O calendário começou com o torneio de Quintana Roo, no México, no mês de março. A etapa retornou ao calendário depois de 26 anos. O último evento acontecerá em Doha, no Catar, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários