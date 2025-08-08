Manu e Quemile disputam 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil no Top 16

A dupla formada pela mineira Manu e a acreana Quemile disputa a partir desta sexta, 8, na praia do Francês, em Maceió, Alagoas, a 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia no Top 16.

“Vai ser mais um grande desafio, mas estamos preparadas. Trabalhamos muito para jogar a etapa e vamos tentar realizar uma grande campanha”, disse a acreana Quemile.

8ª colocação no ranking

Manu e Quemile ocupam a 8ª colocação no ranking do Circuito com 4.360 pontos. Carol Horta e Elize lideram com 5.600 pontos e as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia estão em 3º e somam 5.440 pontos.

