Manu e Quemile disputam 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil no Top 16
A dupla formada pela mineira Manu e a acreana Quemile disputa a partir desta sexta, 8, na praia do Francês, em Maceió, Alagoas, a 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia no Top 16.
“Vai ser mais um grande desafio, mas estamos preparadas. Trabalhamos muito para jogar a etapa e vamos tentar realizar uma grande campanha”, disse a acreana Quemile.
8ª colocação no ranking
Manu e Quemile ocupam a 8ª colocação no ranking do Circuito com 4.360 pontos. Carol Horta e Elize lideram com 5.600 pontos e as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia estão em 3º e somam 5.440 pontos.
Militante de Lula leva cartaz ao aeroporto: “sempre estarei com você”
Na manhã desta sexta-feira (8), a reportagem acompanhou os bastidores da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Acre. Durante a movimentação no aeroporto, um fã acreano, que estava sozinho, compareceu para recepcionar o presidente petista.
O homem, cuja identidade não foi revelada, segurava um cartaz rosa com a mensagem: “Lula, sempre estarei com você, meu eterno presidente”. Ele afirmou seu apoio e reafirmou que estará sempre ao lado do presidente.
PSC, Café com Leite e Montenegro estão nas semifinais do Estadual Sub-17
As equipes do PSC, Café com Leite/Porto Acre e Montenegro conquistaram nessa quinta, 7, no ginásio do Sesc, as classificações para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17.
O Café com Leite/Porto Acre bateu o Rio Branco por 4 a 1. O Montenegro derrotou o João Eduardo por 3 a 0 e o PSC venceu o Villa por 5 a 1.
Semifinal definida
PSC e Café com Leite/Porto Acre disputam uma das semifinais do Campeonato Estadual. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) ainda vai definir a data do confronto.
Última vaga
Epitaciolândia e Brasileia decidem neste sábado, 9, a partir das 16 horas, em Epitaciolândia, quem será o último semifinalista. Os dois times entram em quadra sem vantagem.
Federação promove o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão
A Federação de Futebol do Acre (FFAC) promove nesta sexta, 8, a partir das 16 horas, na sede da entidade, o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O torneio começa na terça, 12, na Arena da Floresta, e terá as participações do Andirá, Atlético, Santa Cruz, Plácido de Castro, São Francisco e Náuas.
Fórmula de disputa
A competição terá todas as equipes jogando entre si na fase de classificação e os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais do torneio. Duas equipes irão subir para a primeira divisão em 2026.
1ª rodada
São Francisco x Náuas
Na terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta
Santa Cruz x Atlético
Na quinta, 14, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta
Plácido de Castro x Andirá
No sábado, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta
