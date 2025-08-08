fbpx
Manu e Quemile disputam 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil no Top 16

Publicado

7 minutos atrás

em

Foto CBV: Quemile e Manu chegam bem preparadas para etapa de Maceió

A dupla formada pela mineira Manu e a acreana Quemile disputa a partir desta sexta, 8, na praia do Francês, em Maceió, Alagoas, a 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia no Top 16.

“Vai ser mais um grande desafio, mas estamos preparadas. Trabalhamos muito para jogar a etapa e vamos tentar realizar uma grande campanha”, disse a acreana Quemile.

8ª colocação no ranking

Manu e Quemile ocupam a 8ª colocação no ranking do Circuito com 4.360 pontos. Carol Horta e Elize lideram com 5.600 pontos e as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia estão em 3º e somam 5.440 pontos.

Militante de Lula leva cartaz ao aeroporto: “sempre estarei com você”

Publicado

2 minutos atrás

em

8 de agosto de 2025

Por

Foto: Iago Nascimento/ac24horas

Na manhã desta sexta-feira (8), a reportagem acompanhou os bastidores da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Acre. Durante a movimentação no aeroporto, um fã acreano, que estava sozinho, compareceu para recepcionar o presidente petista.

O homem, cuja identidade não foi revelada, segurava um cartaz rosa com a mensagem: “Lula, sempre estarei com você, meu eterno presidente”. Ele afirmou seu apoio e reafirmou que estará sempre ao lado do presidente.

PSC, Café com Leite e Montenegro estão nas semifinais do Estadual Sub-17

Publicado

8 minutos atrás

em

8 de agosto de 2025

Por

Foto Allen Ferraz: Favoritos avançaram sem maiores dificuldades para as semifinais

As equipes do PSC, Café com Leite/Porto Acre e Montenegro conquistaram nessa quinta, 7, no ginásio do Sesc, as classificações para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17.

O Café com Leite/Porto Acre bateu o Rio Branco por 4 a 1. O Montenegro derrotou o João Eduardo por 3 a 0 e o PSC venceu o Villa por 5 a 1.

Semifinal definida

PSC e Café com Leite/Porto Acre disputam uma das semifinais do Campeonato Estadual. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) ainda vai definir a data do confronto.

Última vaga

Epitaciolândia e Brasileia decidem neste sábado, 9, a partir das 16 horas, em Epitaciolândia, quem será o último semifinalista. Os dois times entram em quadra sem vantagem.

Federação promove o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão

Publicado

15 minutos atrás

em

8 de agosto de 2025

Por

Foto Jhon Silva: Após o rebaixamento, São Francisco vai tentar retorno para a primeira divisão

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) promove nesta sexta, 8, a partir das 16 horas, na sede da entidade, o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O torneio começa na terça, 12, na Arena da Floresta, e terá as participações do Andirá, Atlético, Santa Cruz, Plácido de Castro, São Francisco e Náuas.

Fórmula de disputa

A competição terá todas as equipes jogando entre si na fase de classificação e os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais do torneio. Duas equipes irão subir para a primeira divisão em 2026.

1ª rodada

São Francisco x Náuas

Na terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta

Santa Cruz x Atlético

Na quinta, 14, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta

Plácido de Castro x Andirá

No sábado, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta

