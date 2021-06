Manifestantes fazem acordo com PRF e liberam parte da BR, sentido Acre

O bloqueio teve inicio por volta das 5 horas desta quarta-feira, 09, no trecho do Distrito de Vista Alegre do Abunã, território do estado de Rondônia, quando moradores, madeireiros e trabalhadores do setor bloquearam a BR em protesto as ultimas ações de fiscais do IBAMA e ICMBio.

Depois de intensas negociações com a Polícia Rodoviária Federal – PRF, os manifestantes decidiram liberar a passagens de veículos transportando Vacinas, ambulâncias e caminhões com produtos perecíveis, mas no decorrer das negociações surgiu novo impasse e a BR foi fechada por algumas horas, sendo mantida o trânsito parcial.

De acordo com informações os manifestantes aguardam a chegada de autoridades ligadas ao governo estadual de Rondônia e representantes do IBAMA e ICMBio.

Mais informações a qualquer momento.