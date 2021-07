Manifestações em capitais pedem impeachment de Bolsonaro

Diversas capitais e cidades do Brasil registram manifestações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), neste sábado (3).

Os protestos acontecem um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar a abertura de um inquérito para apurar a conduta de Bolsonaro no caso da negociação para a aquisição da vacina Covaxin.

No Rio de Janeiro, a concentração ocorreu no Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas. Há pessoas com faixas e bandeiras que pedem o impeachment de Bolsonaro e questionam as mais de 500 mil mortes, em decorrência da Covid-19, registradas no país.

A maioria dos manifestantes usam máscaras obrigatórias de proteção.

Em Florianópolis, os manifestantes também se reuniram na manhã deste sábado para uma marcha contra o governo federal. No local, havia uma coleta de assinaturas que pede a cassação do presidente.

Em Goiânia, os manifestantes aderiram à causa e pediram o aumento no volume de vacinação contra a Covid-19, além de benefícios sociais que auxiliem os cidadãos mais vulneráveis a enfrentarem o período de restrição das atividades econômicas que ainda está em curso devido à pandemia.

Em Recife, os manifestantes seguram a faixa “Fora Bolsonaro” e pedem “comida no prato”. A concentração aconteceu na Praça do Derby, às 9h da manhã. Por volta das 10h, os manifestantes seguiram rumo à Avenida Conde da Boa Vista.