Manga e Jota são regularizados e devem estrear contra Santa Cruz

A diretoria do São Francisco regularizou Manga e Jota e os meias devem estrear na partida contra o Santa Cruz. A partida abre a segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão na terça, 19, às 18 horas, na Arena da Floresta.

“Conseguimos o empréstimo dos dois jogadores e ambos serão importantes na luta pelo acesso”, declarou o diretor de futebol, Lucas Silva.

Programação fechada

O técnico Erick Rodrigues definiu a programação do São Francisco para o confronto diante do Santa Cruz. Os atletas irão assistir vídeos dos jogos neste sábado, 16, e no domingo, 17, pela manhã será realizado um treinamento coletivo para definir os titulares.

“Vamos realizar um trabalho diferente até para evitar um desgaste excessivo dos atletas. A partida contra o Santa Cruz é muito importante sob vários aspectos e precisamos chegar no melhor nível”, comentou Erick Rodrigues.

