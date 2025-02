Mâncio Lima vence Supertaça Acreana de Futebol em final emocionante na Arena do Juruá

A competição contou com jogadores de diferentes regiões do estado, representando suas cidades e demonstrando o potencial do futebol acreano

O governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), promoveu a grande final da Supertaça Acreana de Futebol, neste domingo, 16, no estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O campeonato, que reuniu equipes de todas as regiões do Acre, consagrou o time de Mâncio Lima como campeão após uma vitória apertada por 1 a 0 contra a equipe de Marechal Thaumaturgo.

A competição, voltada para o futebol amador, foi dividida em três fases: municipais, com 64 equipes participantes; regionais, com 43 times; e a fase final, que reuniu os 16 melhores times do estado. Além do troféu e da conquista estadual, a equipe campeã levou para casa uma premiação de 35 mil.

Como parte da festa do futebol, a organização do evento distribuiu bolas para os torcedores na arquibancada, incentivando a participação popular e o apreço pelo esporte.

Investimento no esporte e impacto no interior do estado

O torneio reitera o compromisso do governo do Acre com o desenvolvimento do futebol amador e a valorização dos talentos regionais. O secretário de Esporte, Ney Amorim, destacou a importância da competição para os municípios do Acre: “A Supertaça Acreana é uma oportunidade para revelar talentos, incentivar a prática esportiva e promover integração entre as cidades. O futebol amador tem um papel fundamental no interior do estado, e por isso estamos investindo em estrutura e apoio às equipes. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o esporte e criar novas oportunidades para os atletas acreanos”.

A competição contou com jogadores de diferentes regiões do estado, representando suas cidades e demonstrando o potencial do futebol acreano. Um dos atletas destaque da equipe campeã de Mâncio Lima, Devilson Abreu, comemorou a conquista e ressaltou a superação do time ao longo do torneio: “Foi uma caminhada difícil, com adversários muito fortes, mas conseguimos dar o nosso melhor e conquistar esse título para a nossa cidade. É um orgulho representar Mâncio Lima e levar esse troféu para casa”.

Por outro lado, o técnico da equipe vice-campeã de Marechal Thaumaturgo, Elenilson Lopes, lamentou a derrota, mas valorizou a participação no torneio. “Fizemos uma grande campanha e chegamos à final com muito esforço. Infelizmente, não conseguimos o título, mas saímos de cabeça erguida. O futebol amador é sobre paixão e dedicação, e estamos orgulhosos do que fizemos”, disse.

Com a edição deste ano encerrada, a expectativa agora é para a próxima edição da Supertaça Acreana, que segue como um dos principais torneios de futebol amador do estado, movimentando torcidas e revelando talentos.

