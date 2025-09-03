Mancha de combustível é registrada no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

Um representante comercial que estava de passagem por Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, registrou na noite de terça-feira, 02, uma extensa mancha de óleo no Rio Juruá, na região da ponte. Segundo ele, o problema já havia sido percebido no início da noite anterior. O episódio foi compartilhado nesta quarta-feira, 03, pelo jornalista Altino Machado em suas redes sociais.

De acordo com o relato, a mancha tinha aproximadamente sete metros de largura e se concentrava como um “canal” acompanhando o curso do rio. Ele afirmou ainda que a quantidade de óleo no rio parecia menor, mas que o produto continuava descendo de forma dispersa.“É óleo diesel e/ou gasolina. Forma uma película fina e brilhante, com aspecto irisado. Se espalha rapidamente”, relatou.

O vídeo foi encaminhado ao secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, e ao presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem. Segundo o autor da denúncia, ambos informaram que equipes devem ser deslocadas para investigar a origem do vazamento. Ele sugeriu ainda que a apuração siga em direção a Guajará (AM), para verificar a extensão da contaminação no curso do rio.

VEJA O VÍDEO:

