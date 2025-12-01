Brasil
Manaus inicia programação do Dezembro Vermelho após registrar 1.298 novos casos de HIV em 2025
Ação no Mercado Adolpho Lisboa oferece testes rápidos, orientações, preservativos e acesso à PrEP como parte da campanha nacional de prevenção ao HIV/Aids.
A capital amazonense registrou, ao longo de 2025, 1.298 novos casos de HIV em adultos, além de 445 novos diagnósticos de Aids e 183 óbitos relacionados à doença. Diante do cenário, a Prefeitura de Manaus deu início nesta segunda-feira (1º) à programação do Dezembro Vermelho, campanha nacional dedicada à prevenção e ao controle do HIV/Aids.
A abertura ocorre das 9h às 15h, no Mercado Adolpho Lisboa, com cerimônia oficial marcada para as 11h. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e diversas organizações da sociedade civil.
Durante o evento, o público terá acesso a testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, além de orientações, distribuição de preservativos, autotestes e possibilidade de adesão à PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), método preventivo que utiliza medicamento diário para reduzir o risco de infecção pelo HIV.
Atualmente, a rede municipal acompanha 11.954 pessoas vivendo com HIV. A PrEP é disponibilizada em 14 unidades de saúde, enquanto a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) está presente em 11 unidades. Já os testes rápidos e insumos de prevenção podem ser encontrados em 193 unidades de saúde da capital.
Vereador Dinho Alves é encontrado morto em Envira, no Amazonas
Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do parlamentar, que estava em seu terceiro mandato; prefeito decretou luto oficial de três dias
O vereador Dinho Alves foi encontrado morto neste domingo (30) no município de Envira, interior do Amazonas. A Polícia Civil local já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do falecimento, que causou grande comoção entre a população da região.
Dinho Alves era uma figura política bastante conhecida e atuante, exercendo atualmente seu terceiro mandato como vereador no município. Sua trajetória política e envolvimento com as causas locais haviam consolidado sua presença na cena pública de Envira.
Em resposta à tragédia, o prefeito de Envira, Ivon Rates (PSD), decretou luto oficial de três dias em todo o município. Em nota, o gestor municipal lamentou profundamente a perda do parlamentar, destacando sua contribuição para a comunidade.
O caso segue sob sigilo investigativo enquanto as autoridades trabalham para esclarecer os fatos. A morte do vereador representa uma perda significativa para a política local, deixando vaga uma cadeira na Câmara Municipal de Envira.
Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 9ª parcela
O Ministério da Educação (MEC) paga, nesta segunda-feira (1º), a nona parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos beneficiários nascidos nos meses de novembro e dezembro.
O programa federal é voltado aos estudantes do ensino médio inscritos até 7 de fevereiro de 2025, no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Eles devem estar matriculados na rede pública regular e ter entre 14 e 24 anos de idade, ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade de 19 a 24 anos. Todos precisam ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular.
Para ter direito ao benefício do incentivo frequência, os alunos devem ter presença mínima de 80% nas aulas.
Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – aponta que, ao todo, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberam o benefício no valor de R$ 200.
Pagamento escalonado
Os pagamentos do incentivo-frequência ocorrem conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio, na rede pública de ensino.
Confira o calendário desta nona parcela do incentivo frequência:
- nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 24 de novembro;
- nascidos em março e abril, em 25 de novembro;
- nascidos em maio e junho, em de 26 de novembro;
- nascidos em julho e agosto, em 27 de novembro;
- nascidos em setembro e outubro recebem em de 28 de novembro;
- nascidos em novembro e dezembro, em 2 de dezembro.
Depósitos
As parcelas da chamada poupança do ensino médio de 2025 são depositadas em uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, aberta automaticamente em nome de cada um dos estudantes elegíveis para o programa.
Se o estudante tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para movimentação imediata do valor recebido pelo incentivo frequência. O banco público avisa que é possível solicitar de forma gratuita o cartão Pé-de-Meia no aplicativo Caixa Tem, o que permite o uso dos recursos financeiros em compras e pagamentos.
Se o participante desejar, o valor também pode ser sacado nos terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, apenas com o uso da identificação biométrica previamente cadastrada.
No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.
Conferência
O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante do MEC informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados).
As informações relativas ao pagamento também podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo Benefícios Sociais.
Incentivos
A chamada Poupança do Ensino Médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:
- incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
- incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200.
- incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;
- incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.
Desta forma, a soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do 3º ano do ensino médio.
Pé-de-Meia
Criado em 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino. Saiba aqui.
O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição. Todo aluno que se encaixa nos critérios do programa é incluído automaticamente na iniciativa do governo federal. O MEC apenas verifica os dados fornecidos pelas redes de ensino dos estados e do Distrito Federal e pelo CadÚnico.
Para tirar dúvidas sobre o programa Pé-de-Meia, o Ministério da Educação criou um site com perguntas e respostas. Confira aqui.
VÍDEO: mulher tem pernas amputadas após ser atropelada e arrastada pelo ex; ele foi preso
Douglas foi levado ao 13º Distrito Policial (Casa Verde) e deve ser indiciado por tentativa de feminicídio, além de poder responder por resistência e lesão corporal contra os policiais
Taynara Souza Santos, 31, teve as pernas amputadas após ser vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã do último sábado (29), na zona norte de São Paulo. Taynara foi atropelada intencionalmente e arrastada por mais de um quilômetro pelo seu ex-companheiro Douglas Alves da Silva, 26, até a Marginal Tietê. Ele foi preso neste domingo (30). O suspeito chegou a trocar tiros com a polícia, sendo atingido no braço
A vítima, mãe de dois filhos de 12 e 7 anos, foi socorrida em estado gravíssimo e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, onde foi submetida a cirurgias de emergência. O boletim de ocorrência (BO) registra que a extensão das lesões resultou na amputação de ambas as pernas. Taynara segue internada.
O crime é tratado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio com extrema crueldade. Testemunhas relataram à polícia que o atropelamento foi intencional e motivado por ciúmes. Segundo apuração, Douglas teria visto Taynara acompanhada de outro homem em um bar.
Após uma discussão, Douglas teria entrado em um Volkswagen Golf preto e avançado com o carro contra a vítima. Taynara caiu e ficou presa sob o veículo. Funcionários do bar relataram que o agressor puxou o freio de mão para aumentar a pressão e o atrito do carro sobre o corpo da vítima antes de fugir em alta velocidade.
Imagens mostram o carro arrastando a vítima da Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a Rua Manguari, na Marginal Tietê. Familiares afirmam que Taynara e Douglas não mantinham um relacionamento sério.
Douglas foi preso na noite deste domingo (30), na zona norte de São Paulo. O suspeito chegou a trocar tiros com a polícia, sendo atingido no braço. Douglas foi levado ao 13º Distrito Policial (Casa Verde) e deve ser indiciado por tentativa de feminicídio, além de poder responder por resistência e lesão corporal contra os policiais.
Taynara Souza Santos permanece internada. O Hospital Municipal Vereador José Storopolli não divulgou um boletim oficial atualizado sobre seu estado de saúde.
Veja vídeo:
