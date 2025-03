Maitê Valentina, bebê baleada na cabeça, apresenta melhoras após 15 dias internada na UTI do Hospital da Criança

“A presença feminina nas forças de segurança tem sido cada vez mais relevante, e esse evento reforça a necessidade de aprimorarmos nossas estratégias e fortalecer o apoio às vítimas”

Entre os dias 19 e 20 de março, a Polícia Civil do Acre (PCAC) esteve representada no III Encontro Nacional de Segurança Pública e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, realizado no Ministério da Justiça, em Brasília/DF. Participaram do evento a delegada Dra. Juliana De Angelis e a agente de polícia Luecia Carvalho, que atua no gabinete da direção do Instituto Médico Legal (IML).

O encontro reuniu mulheres das forças de segurança pública de todo o país para a troca de experiências, compartilhamento de boas práticas e discussão dos desafios enfrentados no combate à violência contra a mulher. Representando o estado do Acre, também participaram a tenente-coronel da Polícia Militar, Ana Cássia Monteiro, e a tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Mirla Santos.

Neste ano, o evento teve um significado especial, pois, em 2025, serão comemorados os 40 anos da criação da primeira Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), inaugurada em 1985, em São Paulo (SP). Essas unidades especializadas, frutos da mobilização do movimento feminista, estão presentes em todas as regiões do Brasil e desempenham um papel essencial na proteção e no acolhimento das vítimas de violência doméstica e de gênero.

“Participar deste encontro nos permite trocar conhecimentos com profissionais de todo o país e buscar soluções eficazes para o enfrentamento da violência contra a mulher. A presença feminina nas forças de segurança tem sido cada vez mais relevante, e esse evento reforça a necessidade de aprimorarmos nossas estratégias e fortalecer o apoio às vítimas. No Acre, seguimos firmes no compromisso de garantir a proteção e dignidade das mulheres que buscam ajuda em nossas delegacias”, destacou Dra. Juliana De Angelis.

O III Encontro Nacional de Segurança Pública e Enfrentamento à Violência contra a Mulher reafirma o compromisso das instituições de segurança pública com a proteção e garantia dos direitos das mulheres, promovendo ações integradas e aprimorando o atendimento especializado às vítimas em todo o Brasil.

