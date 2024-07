Maisa Silva faz retrospectiva dos 19 anos de carreira e celebra: ‘Que sorte a minha’

Das três pré-candidaturas anunciadas em Xapuri, a liderada pelo Progressistas era a única que ainda não tinha definido a composição da chapa majoritária. Com muitos nomes na mesa, o grupo político chegou a fazer consulta popular e diversos diálogos para chegar a uma decisão.

De Xapuri – Raimare Cardoso

O produtor rural Vânio Miranda, do PSDB, é o nome definido pela Aliança Progressista por Xapuri como o pré-candidato a vice-prefeito na composição com o advogado Maxsuel Maia, do Progressistas, que encabeça a chapa que disputará o cargo nas eleições municipais do próximo dia 6 de outubro.

A escolha foi anunciada na noite desta segunda-feira, 8, durante jantar na casa do deputado Manoel Moraes, com a presença do governador Gladson Cameli, que reafirmou o seu já declarado apoio à pré-candidatura do advogado

Horas antes, o gestor estadual cumpriu agenda na cidade, visitando as obras do governo em andamento, como a Estrada da Variante e a Ponte da Sibéria, assim como projetos futuros, como os terrenos que abrigarão o novo quartel da Polícia Militar e o novo hospital do município.

Das três pré-candidaturas anunciadas em Xapuri, a liderada pelo Progressistas era a única que ainda não tinha definido a composição da chapa majoritária. Com muitos nomes na mesa, o grupo político chegou a fazer consulta popular e diversos diálogos para chegar a uma decisão.

Em nota veiculada nas redes sociais, a aliança que ainda tem PDT, PODEMOS e PSOL na composição afirmou que com tantas lideranças expressivas, era natural que o processo de indicação do pré-candidato a vice-prefeito fosse complexo, demandando muito diálogo, racionalidade e maturidade.

“O que nos deixa muito tranquilos nessa decisão é que os cinco pré-candidatos ao cargo já anunciaram que, independentemente do nome indicado, todos continuarão de forma empenhada na pré-campanha do nosso futuro prefeito Maxsuel Maia”, diz a manifestação do grupo político.

