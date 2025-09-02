Acre
Mais um ônibus quebra e passageiros condenam precariedade do transporte público
Um ônibus articulado da linha 501, que faz o trajeto entre o Terminal Urbano de Rio Branco e a Universidade Federal do Acre (Ufac), apresentou na manhã desta terça-feira, 02, problemas mecânicos e ficou parado na Avenida Ceará.
De acordo com informações do repórter Whidy Melo, o veículo apresentou falha na rampa de acessibilidade, que desceu e não retornou, impossibilitando a continuidade da viagem. Uma equipe de resgate da empresa responsável precisou ser acionada para realizar os reparos.
Essa não é uma situação isolada. Apenas na última semana, dois ônibus quebraram quase simultaneamente no bairro Calafate, a menos de 500 metros de distância um do outro.
Uma passageira que preferiu não se identificar, profissional de saúde concursada do Estado, criticou duramente as condições do serviço. Segundo ela, pela importância do fluxo de trabalhadores e pacientes, deveria haver linhas diretas para a Fundação Hospitalar do Acre no início da manhã, evitando atraso e prejuízos ao atendimento. “É precário, uma falta de respeito com a população. Não existe respeito com a população não. Isso atrasa pacientes e compromete o trabalho de muita gente”, relatou.
Comentários
Acre
No Acre, lesão corporal contra mulheres e descumprimento de medidas aumentaram
No Acre, os registros de agressão contra mulheres no contexto de violência doméstica e familiar, e de descumprimento de medidas protetivas cresceram em julho de 2025, segundo dados do Departamento de Inteligência da Polícia Civil.
Os registros de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra mulheres subiram 14,02% em julho de 2025 em comparação ao mesmo mês de 2024, passando de 107 para 122 boletins de ocorrência. Nos meses de junho e maio deste ano também houve aumento comparado ao mesmo período de 2024, 11,71% e 0,83% respectivamente.
A maior concentração foi em Rio Branco, que saltou de 50 casos em julho do ano passado para 59 neste ano. Em Cruzeiro do Sul, os registros caíram de 10 para 6.
O relatório aponta ainda que a maioria das agressões ocorre à noite, entre 18h e 23h59, e nos finais de semana.
Além da lesão corporal, outra forma de violência que cresceu foi a vias de fato, que registrou 31 casos em julho deste ano, e 26 no mesmo período de 2024, um aumento de 19,23%.
Os descumprimentos de medidas protetivas de urgência também chamam atenção. Em julho de 2025 foram 61 ocorrências, contra 51 no mesmo mês do ano passado, um aumento de 19,61%. Em relação a junho deste ano (56 casos), o crescimento foi de 8,93%.
Já os casos de ameaça contra mulheres registrou queda em relação a julho de 2024. Foram 183 registros em julho de 2025 contra 206 no mesmo período de 2024. Embora o comparativo anual mostre redução, a variação entre junho e julho deste ano aponta alta de 1,10%.
No campo da violência psicológica, os dados mostram 24 boletins de ocorrência em julho de 2025, contra 29 em julho de 2024, uma queda de 17,24%. No entanto, a comparação com junho deste ano (22 registros) aponta crescimento de 9,09%.
Comentários
Acre
Rio Acre marca 1,51m em Rio Branco, informa Defesa Civil
O Rio Acre amanheceu nesta terça-feira, 2, com a marca de 1,51 metro em Rio Branco, apresentando uma leve elevação em relação ao dia anterior, quando registrava 1,48 metro, segundo dados do boletim da Defesa Civil Municipal.
Apesar do baixo volume de água, a situação ainda é menos grave do que no ano passado, quando, no início de setembro, o manancial chegou a 1,30 metro, a segunda menor cota já registrada na capital acreana.
Em 2024, o nível do rio alcançou esse nível no dia 30 de agosto, manteve-se até o dia 31, subiu para 1,32 metro no dia 1º de setembro e estabilizou em 1,30 metro no dia 2.
O menor nível da história do Rio Acre foi registrado em 17 de setembro de 2016, quando também chegou a 1,30 metro, durante a estiagem considerada a pior da capital acreana até então.
Comentários
Acre
Epitaciolândia cria nova Comissão Intersetorial do Selo Unicef 2025-2028
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), publicou nesta terça-feira, 02, o Decreto nº 248, que altera a composição da Comissão Intersetorial do Selo Unicef no município para a edição 2025-2028. A iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção dos direitos de crianças e adolescentes na região da Amazônia Legal.
De acordo com o decreto, a Comissão Intersetorial será responsável por planejar, executar, acompanhar e avaliar as ações previstas pelo programa Selo Unicef. O objetivo é articular gestores municipais e atores locais para desenvolver políticas públicas que garantam, inclusive, a participação social de crianças e adolescentes na formulação dos serviços públicos.
A comissão será coordenada pela articuladora municipal do Selo Unicef, Marinete Mesquita de Castro, e contará com representantes das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, além de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Tutelar e mobilizadores responsáveis por diferentes resultados sistêmicos, como saúde, educação, proteção contra violências, água e saneamento, proteção social e igualdade étnico-racial.
Segundo o decreto, o trabalho da comissão é de relevância pública, não sendo remunerado, e não gera vínculo trabalhista ou obrigação de natureza previdenciária para seus membros. As atividades devem seguir as orientações do Guia Metodológico do Selo Unicef, visando o alcance das metas e a melhoria dos indicadores municipais relacionados à infância e adolescência.
Você precisa fazer login para comentar.