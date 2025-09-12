Acre
Mais três cidades do Acre recebem R$ 2,2 milhões de recursos para execução de ações de resposta a situações emergenciais
A Defesa Civil tem desempenhado papel essencial na articulação e solicitação de recursos complementares para ações humanitárias
O governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), autorizou o repasse de mais de R$ 2,22 milhões para os municípios de Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul e Xapuri, no interior do Acre, destinados à execução de ações de resposta a situações emergenciais. A medida foi oficializada por portarias publicadas no Diário Oficial da União na quinta-feira, 11, e representa o apoio direto da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Do total liberado, Marechal Thaumaturgo receberá a maior parcela, no valor de R$ 1,01 milhão. Já Cruzeiro do Sul e Xapuri foram contemplados com R$ 712,6 mil e R$ 502,9 mil, respectivamente.
Os recursos serão transferidos como Transferência Obrigatória, conforme previsto na legislação, e deverão ser aplicados exclusivamente nas ações especificadas no processo administrativo correspondente. O prazo para execução das atividades é de 180 dias, contados a partir da data de publicação da portaria.
Além disso, os municípios beneficiados deverão apresentar a prestação de contas final no prazo de 30 dias após o encerramento das ações ou do último pagamento efetuado, caso ocorra antes do fim do prazo, conforme determina o Decreto nº 11.655/2023. A prestação deve detalhar a aplicação dos recursos, assegurando transparência e responsabilidade na gestão pública.
Esta é a segunda vez, neste mês, que o governo federal destina recursos para ações emergenciais em cidades do Acre. No último dia 3, os municípios contemplados foram Manoel Urbano (R$ 294,6 mil), Mâncio Lima (R$ 981,2 mil) e Sena Madureira (R$ 870,9 mil).
Integração
A gestão do governador Gladson Camelí tem adotado uma abordagem integrada, para ampliar o alcance das ações emergenciais e mitigar os efeitos provocados por eventos climáticos extremos no Acre.
“O Acre tem adotado medidas acertadas, atuando em parceria com o Gabinete de Crise, para minimizar os impactos dos eventos extremos. O governo estadual se antecipou e decretou, já em 6 de agosto, situação de emergência em todo o território, reconhecimento que foi posteriormente confirmado pelo governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Esse alinhamento fortalece ainda mais as ações de assistência humanitária voltadas às comunidades mais afetadas por esses fenômenos”, explica o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista.
Nesse contexto, a Defesa Civil tem desempenhado papel essencial na articulação e solicitação de recursos complementares para ações humanitárias. “O cenário está se tornando cada vez mais crítico, com a queda acentuada dos níveis dos rios em todas as bacias hidrográficas do Acre. Precisamos manter o alerta constante e buscar, em parceria com os municípios, os apoios necessários para atender às comunidades mais afetadas”, reforça Batista.
O coordenador destaca ainda que o decreto de publicado em 6 de agosto, em razão da estiagem prolongada e do aumento das temperaturas, permitiu a antecipação de diversas medidas, com foco na redução dos impactos.
“Nossos pedidos de apoio federal, tanto por parte do Estado quanto dos Municípios, têm como foco o fortalecimento contínuo das ações. A tendência é que os efeitos da seca se prolonguem também durante o mês de outubro, e é fundamental estarmos preparados para oferecer respostas eficazes que reduzam os impactos sobre a população”, detalha.
Acre
Sete bairros de Rio Branco registram ocorrências de quedas de árvores
As oito ocorrências de quedas de árvores registradas pela Defesa Civil de Rio Branco na tarde desta sexta-feira, 12, atingiram ao menos sete bairros e regiões da capital acreana.
Houve registros no Bahia Nova, Ramal da Zezé, Taquari, com duas ocorrências, Centro/Camelódromo, Plácido de Castro, Bairro 15/Gameleira e Parque das Palmeiras.
De acordo com a Defesa Civil, os incidentes provocaram danos em residências, vias públicas e na rede elétrica, causando transtornos à população.
Segundo o coronel Falcão, os ventos chegaram a 14,9 metros por segundo, o equivalente a 49,8 km/h, com rajadas que potencializaram os estragos. Até o momento, o acumulado de chuva foi de 9,6 milímetros.
Acre
Hospital do Rim e Endogastro realizam primeira gastroplastia endoscópica no Acre
O Hospital do Rim, em parceria com a Clínica Endogastro, realizou pela primeira vez no Acre a gastroplastia endoscópica, procedimento inovador no tratamento da obesidade. A intervenção foi conduzida pelo Dr. Luiz Gustavo, da Endogastro Acre, com acompanhamento técnico do Dr. Leonardo Teixeira, do Rio de Janeiro, referência nacional na área, e suporte de Guilherme, representante da Boston Scientific.
A gastroplastia endoscópica é um procedimento minimamente invasivo, realizado por endoscopia, que reduz o volume do estômago em até 80% sem cortes ou internação prolongada. Por meio de suturas internas, o órgão é remodelado em formato tubular, promovendo sensação precoce de saciedade e auxiliando no controle do peso de forma segura e eficaz.
O procedimento representa um avanço importante na medicina acreana, oferecendo aos pacientes uma alternativa com menor risco, recuperação mais rápida e resultados positivos quando associado ao acompanhamento multidisciplinar.
Acre
Feijó aprova lei para fornecer fraldas a crianças e idosos com deficiência
A Prefeitura de Feijó publicou nesta sexta-feira, 12, a Lei nº 1.202/2025, que garante o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para crianças e idosos com deficiência pertencentes a famílias de baixa renda do município. A medida foi sancionada pelo gestor do município, Railson Ferreira (Republicanos).
De acordo com o texto, o benefício será destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, com renda mensal de até dois salários-mínimos, mediante comprovação da necessidade do uso contínuo das fraldas. O objetivo da medida é assegurar condições básicas de saúde, higiene pessoal e prevenção de doenças.
As despesas com a execução da lei serão custeadas com recursos previstos no orçamento municipal, podendo ser suplementadas se necessário. O Poder Executivo terá 90 dias para regulamentar os critérios e procedimentos para a distribuição.
