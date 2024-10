Mais segurança e economia – Avenida Santos Dumont ganha nova iluminação, prefeitura deve concluir instalação nos próximos dias

Nas reuniões que vem realizando em famílias e grupos de apoiadores, disse que o grande apelo da comunidade é por melhorias na saúde, educação e segurança

Pela primeira vez numa disputa eleitoral, Djahilson Américo, candidato a vereador de Brasiléia pelo Republicano, está otimista com a campanha e disse que já percorreu todos os setores do município, além das localidades mais distantes, ouvindo a população e apresentando suas metas e propostas. Natural de Brasiléia, cresceu no município e desde de infância vem exercendo atividades “religiosas” como privilegiado do direito de prestação de assistência, o mesmo disse. “Tenho empatia com próximo, sei sentir a dor do outro, por isso me coloquei a disposição para ajudar no desenvolvimento de Brasiléia”, afirmou o candidato.

Como vereador, acredita que pode fazer muito mais do que como líder de um segmento, e assim, pretende ampliar suas experiências em trabalho social e atendimento a pessoas necessitadas independente a qual segmento pertença. “Como vereador pretende trabalhar para todos sem distinção”, declarou. Para ele, durante uma campanha eleitoral muitos apresentam essas demandas como prioritárias, mas ele e sua família já fazem esse tipo de atendimento como rotina e pretende ampliar criando meios legais e fortalecendo instituições que possam prestar um bom trabalho social no município de Brasiléia.

O candidato Djahilson Américo e formado em Assistência Social, em breve será pai, expressando que ser Pai é lutar pra ser melhor, pra dar exemplos, pra ensinar o amor e com sua família com quem pretende fortalecer suas propostas e tornar as ações mais abrangentes na câmara de vereadores de Brasiléia. Nas reuniões que vem realizando em famílias e grupos de apoiadores, disse que o grande apelo da comunidade é por melhorias na saúde, educação e segurança. Ele concorda com essas demandas e pretende construir meios que favoreçam a ampliações desses serviços públicos.

Principais metas

Djahilson Américo é otimista com o futuro de Brasiléia e acredita no desenvolvimento regional. Entre suas metas pretendem oferecer capacitação profissional para os jovens que buscam o primeiro emprego. Ele entende que a mão de obra qualificada consegue mais oportunidade e colocação nas empresas instaladas no município.

Para a pessoa idosa, pretende implantar um serviço especial que possa oportunizar atendimentos de saúde e fortalecimento de vínculos. “São pessoas experientes e que tem histórias de vida. Precisam de respeito e de oportunidade para viver bem nessa faze da vida”, considerou o candidato Djahilsom Américo.

Durante os 70 dias entre pré-campanha e campanha, o formado em Assistência Social é efetivo da prefeitura que também foi secretário de assistência social disse que encontrou diversas pessoas que compreenderam suas metas e somam com a esperança de desenvolvimento pleno para Brasiléia. “Minha campanha é simples e firmada no pilar de três S: sapato, suor e saliva, o com o slogan “De Braços Dados Com o Povo” Entendo que é caminhando, conversando e ouvindo as pessoas que encontraremos alternativos para um futuro melhor”, finalizou.

Veja vídeo:



