Mais Saúde: Prefeitura de Rio Branco anuncia convocação de mais de 90 novos servidores efetivos da saúde
A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (3) a convocação de 94 novos profissionais aprovados no Concurso Público Nº 001/2024, para provimento de vagas do quadro permanente e cadastro de reserva da rede municipal de saúde. Entre os convocados, 86 são de ampla concorrência e 8 se declararam pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da gestão com a inclusão e a valorização dos profissionais.
As novas convocações abrangem diversos cargos estratégicos, entre eles: auxiliares de saúde bucal, auxiliares de farmácia, cirurgiões-dentistas, enfermeiros obstetras e estomaterapeutas, farmacêuticos, médicos de diferentes especialidades, psicólogos especializados em neuropsicologia, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.
Com essas contratações, a Prefeitura reforçará a atuação na atenção básica, especializada e de apoio, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo que os serviços de saúde estejam cada vez mais alinhados às necessidades da população.
Para o Secretário Municipal de Saúde, Rennan Biths, as convocações representam uma resposta à demanda da população e um reforço essencial para a rede municipal:
“A chegada desses novos profissionais vai ampliar o atendimento e reduzir a sobrecarga das unidades de saúde, assegurando que os serviços sejam prestados com mais eficiência e humanização. A gestão tem mostrado que, com responsabilidade no uso dos recursos, é possível atender bem à população. Nos últimos anos, já realizamos convocações significativas de profissionais concursados, substituindo contratos provisórios e garantindo maior estabilidade e continuidade no atendimento.
Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores efetivos e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. “A nossa gestão tem demonstrado que, quando há compromisso e responsabilidade com os recursos públicos, é possível oferecer serviços de qualidade à população. Nos últimos anos, realizamos convocações de profissionais concursados, substituindo gradativamente contratos provisórios e garantindo estabilidade no atendimento. Esse processo fortalece a saúde municipal, assegurando constância no trabalho dos servidores e mais segurança para quem precisa do sistema em qualquer momento.”
Vem aí o Norte Louvor Acre! Contagem regressiva para o maior evento cristão do estado
A programação promete emocionar o público e revelar novos talentos, com um concurso que vai premiar os melhores intérpretes da música cristã
O estado se prepara para receber um dos maiores eventos de música gospel da região, o Norte Louvor Acre. A programação promete emocionar o público e revelar novos talentos, com um concurso que vai premiar os melhores intérpretes da música cristã.
Nos próximos dias será aberta a fase de inscrições para o Show de Talentos, que dará a oportunidade para cantores acreanos mostrarem sua voz e fé em um palco de grande visibilidade.
Mais do que um festival, a realização surge como um espaço de comunhão, onde fé e música caminham juntas, e deve reunir centenas de pessoas em momentos de adoração, apresentações impactantes e descobertas musicais que marcarão a história do estado.
Inscrições abertas em breve
Os interessados em participar devem ficar atentos às regras do concurso. A idade mínima é de 15 anos, sendo obrigatória a apresentação de documento oficial no dia da seletiva. A inscrição é individual, intransferível e pessoal.
Além disso, é necessário enviar um vídeo de até 2 minutos interpretando uma canção cristã para a validação da participação. Todos os materiais serão analisados e 30 candidatos serão selecionados para a fase seguinte.
O início das inscrições está previsto para esta sexta-feira (5) e o prazo final para o envio das fichas é 24 de setembro. Caso o participante não possa comparecer, o cancelamento só será aceito com, no mínimo, 7 dias de antecedência da data agendada.
Premiação especial
O Norte Louvor Acre não é apenas uma vitrine artística, mas também uma grande oportunidade de reconhecimento. O concurso premiará os três primeiros colocados:
- 1º lugar: R$ 5.000,00
- 2º lugar: R$ 2.000,00
- 3º lugar: R$ 1.000,00
Além da premiação em dinheiro, os vencedores terão a chance de se consolidar como novas vozes no cenário cristão, ampliando suas oportunidades de ministério e carreira artística.
Mais informações sobre inscrição e o regulamento do evento serão disponibilizadas em breve.
Dia histórico para Brasiléia, diz Fernanda Hassem
Brasiléia viveu nesta terça-feira um momento histórico. A assinatura da ordem de serviço para a pavimentação do Ramal do Km 19 marca a realização de um sonho coletivo que começou a ser construído há cerca de três anos.
Segundo a ex-prefeita Fernanda Hassem, esse projeto foi elaborado ainda durante sua gestão, em parceria com a equipe de planejamento e o então vice-prefeito e secretário de obras, Carlinhos, hoje prefeito do município. A proposta foi apresentada em Brasília e contou com o apoio da então deputada federal Vanda Milani, que garantiu recursos na ordem de mais de R$ 14 milhões.
“O Km 19 é um pontapé inicial para que futuramente outros ramais também possam ser asfaltados. Ele foi escolhido pelo tamanho, pela quantidade de moradores, por ter escola, unidade de saúde e acesso à Reserva Extrativista. É uma conquista que nasceu com muito trabalho e união”, destacou Fernanda.
Ela também lembrou outras realizações de sua gestão, como a construção das duas orlas, a Escola Socorro Frota, além de obras de abastecimento de água, energia e asfaltamento no bairro Nazaré.
A ex-prefeita ressaltou que este marco é ainda mais significativo por se tratar do primeiro ramal asfaltado com recursos da prefeitura de Brasiléia. Até então, apenas o Km 13 e o Polo haviam recebido asfaltamento, mas através do governo do Estado.
“Esse é um dia histórico, que ficará marcado para sempre na memória do povo de Brasiléia”, concluiu Fernanda Hassem.
Vereadores de Epitaciolândia participam de ato cívico na comunidade Nari e abrem Semana da Independência cmepitac
Epitaciolândia abre Semana da Independência com ato cívico na comunidade Nari
Na manhã desta segunda-feira (1), o município de Epitaciolândia deu início às celebrações da Semana da Independência com um ato cívico realizado na comunidade Nari, localizada no km 9 da BR-317. O evento marcou o começo das atividades que antecedem o 7 de Setembro, data em que o Brasil comemora 203 anos de independência.
O ato contou com a presença de vereadores, autoridades municipais, lideranças comunitárias, professores, estudantes e famílias da região, reforçando o espírito patriótico e a valorização das comunidades rurais. A escolha da comunidade Nari para abrir as comemorações foi vista como um gesto de reconhecimento à sua importância histórica e social para o município.
Durante a solenidade, foram relembrados os fatos históricos que marcaram a independência do Brasil, em 1822, quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a liberdade da nação em relação a Portugal. Autoridades destacaram que o 7 de Setembro é mais do que um feriado nacional: é um momento de reflexão sobre o caminho percorrido pelo país, seus desafios atuais e a necessidade de união em prol do desenvolvimento.
“O desfile cívico não é apenas uma tradição, mas também uma forma de reafirmar nossos valores e de lembrar às novas gerações a importância da história e da cultura brasileira”, destacou um dos parlamentares.
A programação da Semana da Independência em Epitaciolândia seguirá com outros atos cívicos e atividades educativas, envolvendo escolas e diferentes setores da sociedade, sempre com o objetivo de manter viva a memória histórica e promover o sentimento de pertencimento e orgulho nacional.
