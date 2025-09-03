Mais Saúde: Prefeitura de Rio Branco anuncia convocação de mais de 90 novos servidores efetivos da saúde

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (3) a convocação de 94 novos profissionais aprovados no Concurso Público Nº 001/2024, para provimento de vagas do quadro permanente e cadastro de reserva da rede municipal de saúde. Entre os convocados, 86 são de ampla concorrência e 8 se declararam pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da gestão com a inclusão e a valorização dos profissionais.

As novas convocações abrangem diversos cargos estratégicos, entre eles: auxiliares de saúde bucal, auxiliares de farmácia, cirurgiões-dentistas, enfermeiros obstetras e estomaterapeutas, farmacêuticos, médicos de diferentes especialidades, psicólogos especializados em neuropsicologia, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.

Com essas contratações, a Prefeitura reforçará a atuação na atenção básica, especializada e de apoio, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo que os serviços de saúde estejam cada vez mais alinhados às necessidades da população.

Para o Secretário Municipal de Saúde, Rennan Biths, as convocações representam uma resposta à demanda da população e um reforço essencial para a rede municipal:

“A chegada desses novos profissionais vai ampliar o atendimento e reduzir a sobrecarga das unidades de saúde, assegurando que os serviços sejam prestados com mais eficiência e humanização. A gestão tem mostrado que, com responsabilidade no uso dos recursos, é possível atender bem à população. Nos últimos anos, já realizamos convocações significativas de profissionais concursados, substituindo contratos provisórios e garantindo maior estabilidade e continuidade no atendimento.

Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores efetivos e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. “A nossa gestão tem demonstrado que, quando há compromisso e responsabilidade com os recursos públicos, é possível oferecer serviços de qualidade à população. Nos últimos anos, realizamos convocações de profissionais concursados, substituindo gradativamente contratos provisórios e garantindo estabilidade no atendimento. Esse processo fortalece a saúde municipal, assegurando constância no trabalho dos servidores e mais segurança para quem precisa do sistema em qualquer momento.”

