Mais estudo, menos filhos: a relação entre estudo e fecundidade no Acre

Fortalecendo o compromisso com o acesso à justiça e à cidadania, o governador do Acre, Gladson Camelí, participou na manhã desta sexta-feira, 27, da cerimônia de encerramento do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no município de Xapuri. A ação contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso.

O programa tem como objetivo ampliar a atuação do Poder Judiciário e demais instituições públicas em áreas de difícil acesso da Amazônia Legal, região que abrange nove estados e mais de 770 municípios. Durante os dias 23 a 27 de junho, foram realizados atendimentos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, na Universidade Aberta do Brasil, e por meio das unidades móveis Justiça Sobre Rodas e da Defensoria Pública do Estado do Acre.

“Todo artista tem de ir aonde o povo está”, canta Milton Nascimento na canção Nos Bailes da Vida. Com essa frase, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, correlacionou com o papel do poder judiciário.

Ele reforça a missão do programa na Amazônia Legal e pontua a sua presença em Xapuri: “Acredito que, na vida, devemos fazer sempre o que é certo e o que é bom. E é por isso que faço questão de estar presente nas comunidades, de olhar nos olhos das pessoas. Esse trabalho amplia e fortalece a atuação dos tribunais locais, que já se esforçam, dentro de suas possibilidades, para chegar até onde a justiça é mais necessária”.

O governador Gladson Camelí, ao receber a comitiva do CNJ, ressaltou a importância da união entre os poderes em prol da população: “Com imensa alegria, dou as boas-vindas a todos que visitam o Acre. É uma honra participar de mais uma iniciativa que reafirma o compromisso das instituições com a nossa população. O Executivo e o Judiciário do Acre sempre atuaram de forma integrada, com um objetivo em comum: promover o bem-estar das pessoas e, acima de tudo, reduzir as desigualdades sociais”, afirmou.

Camelí também destacou a relevância do programa como modelo de atuação. “Considero este programa itinerante como mais um grande exemplo de ação que deve servir de inspiração para todos. A Justiça precisa ir além dos tribunais. Precisa estar próxima das pessoas, acessível, presente no dia a dia de quem mais precisa”, concluiu.

Durante a semana de atendimentos, o governo do Estado ofertou serviços essenciais, como a emissão de carteira de identidade civil, por meio da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Além de atendimentos de serviços médicos, realizados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Entre as ações de maior destaque, esteve o Casamento Coletivo promovido pelo Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que oficializou a união de 61 casais. O presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, pontuou: “O casamento já é um tradicional evento e sempre muito esperado pela população. Essa é uma das formas de marcarmos presença junto da comunidade e realizarmos nosso propósito como instituição”.

O programa Justiça Itinerante Cooperativa atende comunidades locais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, agricultores familiares e outras populações tradicionais da Amazônia Legal, reforçando o papel do Judiciário e do Estado como agentes de transformação social.

