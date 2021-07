Mais de mil pessoas foram assassinadas no Acre nos últimos 3 anos

Entre 2018 e 2020 mais de mil pessoas perderam a vida de forma violenta no Acre. Os dados foram divulgados na quinta-feira (15) no 15° Anuário Brasileiro de Segurança Pública e apontam que 1007 pessoas foram assassinadas no estado nos últimos três anos.

Em 2018 foram registrados 417 assassinatos, no ano seguinte foram 296 e em 2020 mais 294 pessoas morreram.

Em dados gerais houve um aumento nas mortes violentas intencionais, ou seja, os homicídios, os latrocínios, as lesões corporais seguidas de morte e as mortes em decorrência de intervenção policial. Foram 50.033 em 2020, ante 47.742 do ano anterior – um aumento de 5% em todo o Brasil.

O levantamento do anuário usa dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social, além do próprio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e faz uma avaliação da qualidade estimada dos registros estatísticos oficiais.