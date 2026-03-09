Mais de dez acidentes com vítimas são registrados em cidades da fronteira do Acre no fim de semana

A região de fronteira do Acre com a Bolívia, onde estão localizados os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, registrou intenso movimento no trânsito durante o último fim de semana. Entre o sábado (7) e o domingo (8), mais de dez acidentes com vítimas foram contabilizados na região.

As ocorrências provocaram aumento no número de atendimentos no Hospital Geral de Brasiléia, unidade que recebeu a maioria das vítimas. Alguns pacientes apresentaram quadro grave e precisaram ser transferidos para unidades de saúde em Rio Branco. Apesar da quantidade de acidentes, não houve registro de mortes.

De acordo com o jornalista e vereador Almir Andrade, o número de ocorrências chama atenção.

“O número de acidentes chega a ser assustador, levando em conta a quantidade de veículos que circulam na região de fronteira”, afirmou.

Para atender as ocorrências, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e da Polícia Militar do Acre foram acionadas em diversos pontos das cidades.

Segundo as informações levantadas, imprudência, excesso de velocidade e consumo de bebida alcoólica aparecem entre as principais causas dos acidentes. Em alguns casos, condutores foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia de Epitaciolândia para os procedimentos legais.

