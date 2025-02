Mais de cinco mil carteiras de habilitação válidas aguardam retirada no Detran

Outras mais de cinco mil habilitações, essas dentro da validade, aguardam retirada na sede do Departamento de Trânsito e em suas outras 16 representações no interior

Renovar, emitir segunda-via ou solicitar a versão definitiva da carteira nacional de habilitação (CNH) são procedimentos comuns para condutores de carros, motocicletas ou veículos pesados. Esses e mais de 40 outros serviços são realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), onde quase sete mil CNHs estão aguardando retirada.

Com a comodidade proporcionada pela versão digital do documento necessário à condução de automotores, os cidadãos habilitados simplesmente não voltaram à autarquia estadual para receber a versão física da CNH, emitida em papel-moeda.

“Desde abril de 2021, quando o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passou a permitir o uso da versão digital para fins de identificação na fiscalização e condução de veículos, as pessoas começaram a ‘esquecer’ suas CNHs no Detran. Hoje temos necessidade urgente de que elas procurem o Detran para buscar seus documentos”, disse Elisngela Lopes Brasil, chefe da Divisão de Atendimento ao Público do Detran.

No fim de dezembro de 2024, cerca de duas mil CNHs foram arquivadas, já que, por enquanto, o órgão não pode dar outra destinação aos documentos. A providência ocorreu em virtude de as carteiras já estarem com prazo de validade vencido.

Outras mais de cinco mil habilitações, essas dentro da validade, aguardam retirada na sede do Departamento de Trânsito e em suas outras 16 representações no interior. O órgão atende em dias úteis, das 7h às 14h.

A chefe de Atendimento lembra que imprevistos podem acontecer no momento de uma fiscalização e recomenda a busca, junto ao Detran, pela versão física da CNH.

“As pessoas podem esquecer o celular ou, sem perceber, deixar o aparelho descarregar e isso pode gerar prejuízos ao cidadão que estiver dirigindo sem portar a carteira. Queremos que todos circulem de maneira regular, tendo as duas versões da carteira de habilitação”, afirmou Elisangela.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários