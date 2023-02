Mais de 94% da população acreana já foi recenseada no Estado

Nesta quinta-feira, 2, a coordenadora da Atenção Básica de Brasiléia, Kaline Torres, e o chefe do grupo de Reeducação Alimentar, Vandico Lopes, se reuniram na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), com a gerente do Núcleo de Prevenção de Doenças Crônicas do Eixo de Obesidade, que faz parte da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Glecilia Rodrigues e com o Coordenador do Programa Estdual de Obesidade, Alyson Moraes.

A reunião entre as equipes técnicas de saúde foi a busca de melhorar o fluxo de atendimento e facilitação do acesso aos pacientes de Brasileia que estão dentro dos critérios para cirurgia bariátrica.

Durante o encontro, coordenador do programa, Alyson Moraes apresentou as metodologias para que os pacientes possam ser inclusos no processo de inscrição do Programa de Obesidade.

Visando agilizar os atendimento do fluxo pelos os profissionais, o paciente de Brasileia irá até Rio Branco com o tempo de espera menor do que anteriomente.

Segundo o coordenador, foi pactuado ainda que pacientes possam dar entrada no programa no seu próprio município e assim dar início aos acompanhamentos individuais pelos profissionais de saúde da prefeitura de Brasielia, sendo estes nutricional e psicológico, com foco posterior para a cirurgia bariátrica.

O chefe do grupo de Reeducação Alimentar no município, Vandico Lopes, destacou a parceria e aliamento com coordenação do programa de obesidade na Fundhacre.

“ Nos reunimos com a coordenação do programa de obesidade na Fundhacre nessa parceria forte que vai melhoar e agilizar o atendimento desses pacientes e definimos também o fluxograma para as pessoas que se enquadram nos critérios preconizado pelo ministério da saúde para cirurgia bariátrica” enfatizou.

Para as pessoas interessadas em participar do programa, podem procurar por atendimentos as terças e quintas-feiras a partir das 16:30 no Centro de convivência do idoso em Brasileia.

