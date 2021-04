O Acre recebe nesta sexta-feira (23) mais um lote de vacinas contra a covid-19, enviado pelo Governo Federal.

Ao todo, são 9.200 doses, incluindo 2.200 mil da Coronavac e 7.000 da Astrazeneca.

O avião com as vacinas deve chegar às 13h25 no Aeroporto de Rio Branco.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) deve distribuir as doses aos municípios no mesmo dia.

