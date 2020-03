Foram aplicadas mais de 6,5 vacinas em idosos e outras mais de 2 mil em trabalhadores de saúde. Campanha de vacinação começou na segunda-feira (23) em todo país.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC Mais de 8,6 mil pessoas foram imunizadas no primeiro dia de vacinação contra gripe no estado do Acre, segundo dados do Núcleo do Programa Estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

A campanha iniciou na segunda-feira (23) e vai até o dia 15 de abril para o primeiro grupo, que compreende idosos e profissionais da área da saúde. Essa vacina não protege contra Covid-19, mas evita outros tipos de gripe. Somente na capital acreana foram imunizadas mais de 1,9 mil pessoas entre idosos e profissionais de saúde. Segundo a prefeitura de Rio Branco, foram 1.430 vacinas aplicadas através do método “drive thru”, onde as pessoas não precisam sair dos carros, e outras 500 doses em domicílio. No primeiro dia, uma fila quilométrica se formou na capital. A ação continua nesta terça-feira (23). A campanha nacional contra o H1N1 e a Influenza, que anualmente começa na segunda quinzena de abril, foi antecipada pelo Ministério da Saúde devido à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). O Acre confirmou, até esta segunda-feira (23), 17 casos de Covid-19 no estado, que já decretou calamidade pública por causa da pandemia. Todos os casos são na capital, Rio Branco.

Conforme a Saúde, a meta é vacinar 48.514 idosos no estado do Acre e outros 16.862 trabalhadores de saúde nesta primeira fase da campanha. De acordo com dados, no primeiro dia de vacinação, foram aplicadas 6.527 doses em idosos com mais de 60 anos, ficando com uma cobertura de 13,45% e 2.103 nos profissionais de saúde, o que representa 12,47% da meta.

Na segunda fase, serão vacinados professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do Acre, o cronograma de vacinação no Acre previsto é o seguinte:

23/03: 1ª fase – Idosos (60 anos e mais) e trabalhadores da saúde;

16/04: 2ª fase – Professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

09/05: 3ª fase – Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

