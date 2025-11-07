Mais de 830 detentos do Acre farão o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade em dezembro

Um total de 832 detentos das unidades prisionais do Acre está inscrito para participar do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), que será realizado nos dias 16 e 17 de dezembro. A prova representa uma oportunidade de ressocialização e acesso à educação, permitindo que os participantes busquem o ingresso no ensino superior ou obtenham a certificação do ensino médio.

No Complexo Penitenciário de Rio Branco, o interno F.H.B. é um dos inscritos. Cursando o ensino médio na Escola Fábrica de Asas, instalada dentro do presídio, ele afirma que o exame é uma chance de recomeço.

“Estou me sentindo novamente parte da sociedade. Através dessas oportunidades, a pessoa pode mudar e ser alguém na vida. Tenho vontade de ser professor de Educação Física”, disse o reeducando, que se prepara com o apoio dos professores da unidade escolar.

A diretora da instituição, Roselí Albuquerque, destaca que o acesso à educação é essencial no processo de reintegração social.

“Muitos interrompem os estudos antes de entrar no sistema prisional. Aqui, eles têm a oportunidade de retomar os estudos e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho quando deixarem o presídio”, explicou.

De acordo com Margarete Frota, chefe da Divisão de Educação Prisional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Enem PPL 2025 terá um diferencial importante: a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio.

“O Enem este ano tem um diferencial. Priorizamos as inscrições para quem está estudando e, também, para quem não concluiu o ensino médio e solicitou por meio do NAF [Núcleo de Atenção à Família]. Para o acesso ao ensino superior, foram inscritos aqueles que manifestaram o interesse”, explicou Margarete.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

