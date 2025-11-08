Mais de 8 mil estudantes da rede pública do Acre farão o Enem 2025

O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) realizou, nesta sexta-feira, 7, no Comando-Geral, em Rio Branco, a formatura de 56 novos soldados que concluíram o Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSD). A solenidade marca mais um passo no fortalecimento das forças de segurança pública do Estado, compromisso firmado pelo governador Gladson Camelí.

Com uma carga horária de 1.985 horas-aula, o curso seguiu a matriz curricular nacional das forças de segurança pública, orientada pelo Ministério da Justiça. Ao longo da formação, os novos bombeiros receberam instruções em disciplinas que abordaram desde técnicas operacionais até temas voltados à cidadania e inclusão, como libras, inglês e prevenção das violências e cultura de paz.

O comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos, destacou que a formatura integra a política de fortalecimento da segurança pública do Estado: “Essa turma é fruto de um planejamento que começou ainda em 2022, com o concurso público. Agora, estamos concluindo a formação de 56 bombeiros, que irão reforçar as unidades do interior do Estado. Isso representa o compromisso do governo em otimizar e potencializar os serviços prestados à população acreana”, afirmou.

Durante o curso, os alunos participaram de diversas missões operacionais e ações sociais, como a Operação Inundação 2025, que prestou apoio a famílias atingidas por alagamentos em Rio Branco. Cada aluno realizou ainda 400 horas de estágio prático nos batalhões da capital, vivenciando atividades de salvamento, combate a incêndios e defesa civil.

O investimento em hora-aula ultrapassou R$ 200 mil, sem contar os custos com material didático, infraestrutura e logística. Segundo o comandante Charles, o Corpo de Bombeiros recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos somente em 2025, reforçando a estrutura operacional da corporação: “Esses investimentos mostram o resultado de um trabalho sério. Estamos colhendo frutos concretos, como a redução de mais de 80% nas queimadas e derrubadas em comparação a anos anteriores, tornando o Acre exemplo para o país e o mundo”, destacou o coronel.

Entre os formandos, o sentimento era de realização e gratidão. O soldado Eric da Silva, um dos novos bombeiros, contou que o momento representa a conquista de um sonho: “Desde o início do concurso, lutei muito para estar aqui. Hoje, é a realização de um sonho meu e da minha família. Sou grato a Deus, à coordenação, ao comando e ao governo pela oportunidade de vestir essa farda e servir ao povo acreano”, declarou emocionado.

A formatura contou com demonstrações operacionais, nas quais os novos soldados apresentaram parte do conhecimento técnico adquirido durante o curso. A partir de agora, os formados passam a integrar as unidades do Corpo de Bombeiros em diferentes municípios do Acre, reforçando o efetivo e o compromisso de servir com coragem, disciplina e dedicação.

